L’Amazon Prime Day di di questo 11 e 12 ottobre offre tantissimi sconti e offerte anche sugli smartphone. Se da tempo volevate sostituire il vostro dispositivo mobile, questa è l’occasione migliore per farlo con sconti di oltre il 30% su smartphone Samsung, Xiaomi, OPPO, OnePlus e Google.

Il dispositivo in offerta che abbiamo selezionato appartiene proprio a questo ultimo produttore. Si tratta del Google Pixel 6a che non solo viene venduto, per gli utenti Prime, con uno sconto del 28%, ma compresi nel prezzo ci sono anche gli auricolari wireless Buds A-Series. Il tutto al folle prezzo di 399,00€ invece di 558,00€!

Per chi ancora non conosce la serie di smartphone Pixel, vi basti pensare che si tratta “degli iPhone di Google”. Quindi parliamo di un dispositivo dal design impeccabile con uno schermo FHD+ da 6.1 pollici e una batteria adattiva in grado di durare più di 24 ore. La batteria infatti capisce quali sono le app preferite dall’utente ed evita gli sprechi di energia andando a far funzionare solo ciò che serve realmente.

Sotto la scocca invece troviamo 128 GB di memoria interna, 6 GB di RAM e il chip Google Tensor. Si tratta di un componente sviluppato direttamente da Google che permette al dispositivo di essere veloce ed estremamente reattivo al tocco. Inoltre, insieme al chip Titan M2, la sicurezza di questo smartphone è elevatissima e risulta estremamente protetto da qualsiasi attacco esterno.

Come se tutto questo già non bastasse, c’è anche la connettività 5G e la batteria che si ricarica velocemente e bastano pochi minuti di carica per avere ore di autonomia. Per non parlare poi della fotocamera in grado persino di rimuovere dalle foto oggetti indesiderati tramite la gomma magica.

Questa offerta Prime di Amazon però è resa ancora più golosa dagli auricolari Buds A-Series di Google che comprati a parte costano 100 euro, invece in questo caso sono inclusi nel prezzo. Visitate la pagina dedicata al prodotto, se volete acquistarlo prima che finiscano la scorte. Più avanti invece trovate tutte le altre offerte ai migliori smartphone di questo Prime Day di ottobre.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

I migliori Smartphone in offerta al Prime Day 2022

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!