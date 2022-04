A più di 25 anni dall’esordio del primo videogioco, l’universo Pokémon continua ad attrarre a sé una fanbase composta da appassionati di tutte le età anche grazie a gadget e articoli da collezione di tutti i tipi, a cui oggi si aggiungono anche gli smartphone.

Non può infatti mancare all’appello il mondo della telefonia, come dimostra l’edizione speciale a tema Pokémon del foldable Samsung Galaxy Z Flip 3 che sarà messa in vendita a partire da lunedì 25 aprile in Corea del Sud.

In base all’immagine teaser comparsa sul sito ufficiale Samsung, che accompagna un countdown per la presentazione online del dispositivo, il Galaxy Z Flip 3 Pokémon Edition sarà accompagnato da una consistente quantità di accessori, che comprendono:

Due cover a tema Pikachu;

a tema Pikachu; Un portachiavi ;

; Un accessorio a forma di Pokéball simile a un PopSocket ;

; Una custodia a forma di Pokédex;

a forma di Pokédex; Sei card a tema Pokémon.

Quanto allo smartphone in sé, stando all’immagine promozionale non presenta variazioni rispetto all’edizione standard. A differenza di quanto successo con lo OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition, l’edizione Pokémon del Galaxy Z Flip 3 potrebbe dunque limitarsi agli accessori elencati sopra, oppure presentare funzionalità esclusive lato software come sfondi e minigiochi a tema.

Pokèmon Go vanta ad oggi più di 2 miliardi e mezzo di dollari di introiti.

Al momento non si conosce il prezzo del Samsung Galaxy Z Flip Pokémon Edition, né la possibilità o meno che questa edizione speciale raggiunga anche i mercati internazionali tra cui quello italiano. Per rispondere a queste e altre domande dovremo aspettare l’evento online che avrà luogo il 25 aprile.

