Smartphone Android più potenti per AnTuTu: vince ROG Phone 2, Xiaomi domina la fascia media

Puntuale come sempre arriva la classifica degli smartphone Android più potenti di AnTuTu per il mese di ottobre. La nota piattaforma di benchmark ha attribuito il titolo ancora ua volta al ROG Phone 2, lo smartphone gaming di ASUS che continua ad occupare la prima posizione con 496.226 punti nella configurazione 12/512 GB. Una delle novità più interessanti è la nuova classifica stilata da AnTuTu per quanto riguarda i dispositivi di fascia media che – come vedremo – è dominata dai marchi cinesi, in particolar modo Xiaomi.

Alle spalle del ROG Phone 2, seguono tutte le proposte di fascia alta del 2019 di OnePlus. In seconda posizione troviamo OnePlus 7T Pro con 482.175 punti seguito dal fratello minore OnePlus 7T (475.086 punti). Immediatamente sotto il podio spuntano OnePlus 7 Pro e OnePlus 7. Come possiamo notare dunque a fare da padrone ci sono i processori top di gamma di casa Qualcomm (Snapdragon 855 o Snapdragon 855 Plus a seconda dei casi).

A spezzare un po’ il predominio del colosso di San Diego ci pensa Samsung con Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Plus che occupano gli ultimi posti in classifica. La variante con Snapdragon 855, invece, si trova in sesta posizione con 449.910 seguita dall’ASUS ZenFone 6 2019 scivolato al settimo posto dal secondo del mese di settembre. A ben guardare comunque la sfida si gioca per il momento tra OnePlus e Samsung.

Come detto in apertura, AnTuTu ha reso disponibile anche i benchmark per i dispositivi di fascia media. La metà della top 10 è occupata da smartphone Xiaomi che si guadagna anche il primo posto con il Redmi Note 8 Pro che – ricordiamo – è basato sul MediaTek Helio G90T. Tutti gli altri dispositivi invece sono alimentati da processori Qualcomm.

La classifica è dominata dai marchi cinesi (Xiaomi, Vivo e Realme) fatta eccezione per la presenza in ottava posizione del Galaxy A70 di Samsung. Un’ennesima dimostrazione di come – in particolar modo Xiaomi e Realme – stiano davvero saturando la fascia media del mercato proponendo dispositivi performanti a prezzi competitivi.