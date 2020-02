Smartphone e auricolari: le super offerte da eBay

Dopo le offerte del giorno di Amazon che vi abbiamo già proposto in mattinata, vi segnaliamo ora che su eBay sono disponibili diverse promozioni dedicate a smartphone e auricolari, con ottime offerte per chiunque sia alla ricerca di un buon dispositivo a prezzi molto abbordabili. I dispositivi in offerta sono numerosi ma, tra i vari, vi segnaliamo quella che è l’ottima promozione riservata a Huawei P30 Pro che, dagli originali 990,90€ è oggi disponibile a soli 549,99€, con un risparmio superiore al 40% e fidatevi, è un affare!

Come vi avevamo già raccontato nel corso della nostra recensione, ci troviamo davanti ad uno dei migliori dispositivi del 2019, un vero e proprio punto di riferimento sotto il profilo hardware, con un comparto fotografico di primissima classe la cui peculiarità è caratterizzata dalla presenza di uno zoom periscopico e da un sensore principale da ben 40 MP con, in più, un sensore un grandangolare da 20 MP, un teleobiettivo da 8 MP e un sensore TOF.

Si tratta di un dispositivo eccellente, le cui performance sono per altro supportate dall’ottimo Kirin 980, un must per i dispositivi di fascia alta di cui P30 Pro si è dimostrato un eccellente punto di riferimento. A completare il quado ci sono poi un display AMOLED da 6,47 pollici e una batteria da 4.200 mAh il tutto venduto, come detto, ad appena 549,99€! Ovviamente non è finita qui e le offerte su eBay sono ancora numerosissime! Ne abbiamo selezionate per voi alcune, ma l’invito è quello di quello di dare un’occhiata all’intera proposta di offerte, che potrete comodamente raggiungere anche grazie al baner sottostante.

Vi ricordiamo inoltre della promozione “Acquista da app e risparmia fino a 300€” che vi permette, acquistando dall’app di eBay, di usufruire di un 5% di sconto fino ad un massimo di 100€. Potete trovare tutte le info in questa news.

Infine, vi ricordiamo che abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese di gennaio. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

