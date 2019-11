Smartphone e non solo tra le offerte del giorno di Amazon

Nell’attesa che il Black Friday prenda il via (ricordiamolo: succederà già nella nottata di domani!), Amazon continua a sollazzare i suoi clienti con una serie di offerte preparatorie, atte a scontare alcuni dei prodotti delle categorie più acquistate ed apprezzate del portale dedicato allo shopping online. In questo freddo giovedì 21 novembre le novità, tuttavia, non sono molte e grande protagonista di questa giornata di sconti è ancora lui, l’ottimo Xiaomi Mi9 T Pro, ovvero lo straordinario smartphone che Xiaomi ha immesso sul mercato giusto qualche mese fa e che da allora è stato già protagonista di diversi cali di prezzo. Un’occasione da non sottovalutare, visto che si parla a tutti gli effetti di un top di gamma del mercato, nonché di uno smartphone che ha concorso (e lo fa ancora) al titolo di miglior acquisto della sua fascia di riferimento.

Originariamente venduto al prezzo di 449,90€, Mi 9T Pro si contraddistingue per un’ottima qualità costruttiva, per un prezzo aggressivo e per le sue performance tutt’altro che “economiche”. A meno di 450 euro, infatti, lo smartphone cinese offre all’utente un display AMOLED, un processore Snapdragon 855, 6 Gigabyte di RAM e una performante tripla fotocamera posteriore, quest’ultima con uno dei sensori disponibili con ben 48 Megapixel, senza dimenticare l’ormai ben nota fotocamera anteriore a scomparsa. Un ottimo dispositivo insomma, venduto oggi a soli 346,00€, ovvero a molto meno di quanto non sia successo con l’ultima tornata di sconti, dove il prezzo era attorno ai 356,00€! Un’occasione da prendere al volo e disponibile, come spesso accade, su di un numero limitato di pezzi.

E non finisce qui perché, come sempre, sono tantissime le offerte che Amazon ha riservato ai suoi clienti, come potrete constatare da soli dalla selezione che abbiamo effettuato per voi. Per la lista completa delle offerte quotidiane, invece, il consiglio è quello di fare riferimento all’apposita pagina del portale, raggiungibile rapidamente cliccando sul banner sottostante.

Prima di cominciare, tuttavia, vi rinnoviamo il nostro invito a seguire le nostre pagine specializzate. Oltre che guidarvi negli acquisti dell’attesissimo Black Friday, noi di Tom’s vi saremo di supporto anche in occasione del prossimo Natale! Insomma, non vi lasceremo soli neanche quando si tratterà di scegliere i doni per i vostri cari, per cui prima di dare un’occhiata alle offerte del giorno vi rinnoviamo il nostro solito invito: seguite la nostra pagina dedicata al Black Friday e tenete d’occhio anche quella relativa ai Regali di Natale 2019.

Grazie a questa promozione, dunque, potrete acquistare Echo Show in un colore a scelta tra nero e bianco a soli 49,99€ anziché 89,99€, mentre la Fire TV Stick 4K a 39,99€ invece di 59,99€. Non dovrete far altro che chiedere ad Alexa di acquistare uno dei prodotti (fate riferimento ai comandi presenti nell’immagine qui sopra) e poi finalizzare l’acquisto. Quest’ultimo passaggio, per altro, può essere effettuato sia tramite i comandi vocali, che tramite APP o PC.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!