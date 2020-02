Smartphone Mania, 22% di sconto e tasso zero da MediaWorld

Da Mediaworld è arrivata la Smartphone Mania! A partire da questa settimana e fino al prossimo 1 marzo 2020, sullo store online e nei negozi fisici potrete trovare tante offerte dedicate al mondo degli smartphone, con prezzi bassissimi su di una vasta gamma di prodotti selezionati. Stiamo parlando di sconti che investono alcuni dei principali brand del mercato, come Samsung, Huawei e Xiaomi e che vi permetteranno di acquistare un nuovo smartphone a prezzi bassi a seconda delle vostre necessità… e del vostro portafogli. La scelta è infatti vastissima e va da prodotti economici e largamente accessibili come il nuovo LG K40s (appena 116,22€) al più performante Honor 20, uno smartphone che, anche ai tempi della recensione, ci aveva lasciati piacevolmente sorpresi.

Basato sul processore Kirin 980 (lo stesso del P30 Pro di Huawei) e abbinato a 6 Gigabyte di RAM e a 128 Gigabyte di memoria interna, Honor 20 può contare su ben quattro fotocamere posteriori: 48 Megapixel f/1.8, 16 Megapixel grandangolare, 2 Megapixel per la profondità di campo e 2 Megapixel per le fotografie macro, anche se il suo vero punto di forza non è tanto nelle sue (ottime) prestazioni, quanto nella sua esagerata autonomia, che vi permetterà di utilizzare ampiamente la giornata senza troppi pensieri relativi alla ricarica del dispositivo.

Bellissimo nel design, e tra i primi smartphone a presentare la fotocamera anteriore incastonata direttamente nello schermo, era originariamente venduto al prezzo di ben 499,00€, poi abbassatisi stabilmente a 429,00€, è oggi in sconto ad appena 334,62€! Un ottimo prezzo per un dispositivo perfetto per chiunque sia alla ricerca di tanta autonomia e prestazioni di alto livello, senza però voler tralasciare ergonomia e qualità costruttiva. E dunque, di seguito vi proponiamo quella che è la nostra selezione di prodotti in sconto con, in più, una comoda lista relativa ai principali brand in offerta. L’invito, in ogni caso, è sempre quello di dare un’occhiata alla pagina principale dell’iniziativa, così da non lasciarvi scappare nessuna delle ottime promozioni in corso!

Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

La nostra selezione di prodotti

Offerte per brand

