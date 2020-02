Smartphone Motorola in offerta su Amazon: sconti fino al 30%!

Vi abbiamo già segnalato quelle che sono le offerte del giorno Amazon che, oltre alle ottime offerte della Amazon Gaming Week, abbiamo scoperto lo straordinario sconto dedicato all’aspirapolvere robot Samsung POWERbot VR7000, in vendita al prezzo scontatissimo di soli 299,99€, rispetto agli originali e ben più impegnativi 629,00€. In sostanza un vero affare da cogliere al volo! Tuttavia torniamo ora a volgere lo sguardo al ricco store di Jeff Bezos segnalandovi quella che è un’ottima occasione per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone da acquistare a prezzi ragionevoli, grazie ad una tornata di offerte che Amazon sta riservando al marchio Motorola che, come saprete, è recentemente sulla bocca di tutti grazie al suo nuovissimo Motorola RAZR, primo smartphone pieghevole della compagnia.

Tra gli sconti proposti, ovviamente, non troverete traccia dell’ambitissimo RAZR, ma val comunque la pena dare uno sguardo alle offerte proposte, soprattutto grazie alla presenza – tra i vari – dell’ottimo e recentissimo Motorola Moto One Zoom, smartphone arrivato sul mercato appena qualche mese fa, e pertanto ancora dotato di una tecnologia fresca ed al passo con i tempi. Dotato di un display AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione FullHD+ e di un l processore Snapdragon 675, accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, One Zoom si è presentato da subito come un prodotto competitivo e interessate, perfetto per chi cerca uno smartphone che possa offrire diversi punti di forza sia dal punto di vista della qualità costruttiva, che delle prestazioni che della fotografia. Supportato da una batteria da 4.000 mAh, compatibile con la ricarica fino a 18W, riesce inoltre a soddisfare le necessità di chi lavora o studia in mobilità, arrivando serenamente fino alla fine della giornata con una ricarica completa.

Apprezzato dal pubblico e dalla critica di settore per le sue quattro fotocamere posteriori, la principale delel quali può vantare un sensore ben 48 megapixel, One Zoom è stato in parte bistrattato per il suo prezzo, forse un po’ alto al momento del lancio, ma oggi ribassato da Amazon di ben 80 Euro! Lo smartphone passa quindi dai precedenti 429,99€ a più abbordabili 349,90€, scendendo quindi al di sotto della soglia dei 350 euro in cui, a nostro giudizio, rappresenta una scelta più che sensata nel vasto panorama dei dispositivi di fascia medio/alta.

Presentato il prodotto principe di questa ottima carrellata di smartphone Motorola, non ci resta altro che lasciarvi alla lista completa dei dispositivi in offerta con l’invito a tenere sempre d’occhio le pagine dedicate agli sconti Amazon dove, giorno per giorno, si presentano prodotti a prezzi d’occasione con sconti da capogiro! Consultare le pagine è semplicissimo, e non dovrete far altro che cliccare i banner presenti nell’articolo. Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

