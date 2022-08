È del luglio scorso la notizia del calo drastico di abbonati ai danni di Netflix, la più nota piattaforma di streaming di film e serie tv diffusa in oltre 190 Paesi. Per far fronte alla perdita (la più grande dalla sua fondazione), il team di Netflix si è già messo al lavoro per migliorare il servizio e renderlo così ancora più competitivo.

I miglioramenti previsti sono (anche) di natura tecnica: ad esempio, uno degli obiettivi principali di Netflix è da sempre quello di rendere la visione in HD alla portata di quanti più utenti possibile; per fare ciò, è necessario espandere il supporto all’HD a tantissimi dispositivi, concentrandosi anche su quelli prossimi al debutto.

Pensiamo ad esempio all’Asus Zenfone 9, che prima ancora della sua uscita era già stato certificato come dispositivo “ideale” per la visione di film e serie tv in streaming, con l’aggiunta del supporto all’HD e anche all’HDR10.

Insomma: non si può dire che Netflix non stia facendo degli sforzi per venire incontro ai clienti, che a fronte dei 12,99 euro/mese richiesti per l’abbonamento (tariffa Standard) si aspettano in cambio un servizio di qualità fruibile in qualunque posto – in casa e fuori casa – e da qualunque dispositivo, piccolo o grande che sia.

Vediamo dunque quali sono gli smartphone da cui è possibile vedere film e serie tv in HD e in HDR, raggruppati per brand e divisi per la diversa tecnologia supportata: la lista completa è disponibile più in basso.

Indice

Cos’è Widevine L1/L2/L3 e perché e importante per lo streaming in HD

Prima di passare a elencare tutti gli smartphone con supporto all’alta definizione, riteniamo opportuno aprire una parentesi sulle licenze Widevine L1/L2/L3, un sistema di certificati per il controllo della visione dei contenuti in HD/HDR.

Scoprire quale licenza supporta il nostro smartphone è essenziale per capire quali tipologie di contenuti possiamo guardare. Ad esempio, se la nostra licenza è Widevine L3, potremo fruire di contenuti dalla risoluzione massima di 480p.

Widevine L3 è il livello di supporto più basso; seguono, come già accennato, Widevine L2 e Widevine L1. Di seguito le risoluzioni corrispondenti a ognuno dei livelli:

Widevine L1 : max 480p . Non possiede il Trusted Execution Environment (TEE) , un’area “riservata” del processore che garantisce ai dati caricati al suo interno (in questo caso, ai contenuti multimediali) la massima protezione.

: max . Non possiede il , un’area “riservata” del processore che garantisce ai dati caricati al suo interno (in questo caso, ai contenuti multimediali) la massima protezione. Widevine L2 : max 540p . Possiede il supporto TEE .

: max . Possiede il . Widevine L1: garantisce la visualizzazione dei contenuti alla maggiore risoluzione disponibile, previo il loro trattamento in un ambiente TEE.

Per scoprire effettivamente quale versione di Widevine supporta il nostro smartphone, è possibile scaricare l’app DRM Info (solo Android), che nella scheda Widevine CDM – sotto la voce Security Level – mostrerà il dato di nostro interesse.

Per quanto riguarda Netflix, in realtà, quest’info è già riportata nelle impostazioni dell’applicazione, e in particolare in Impostazioni > Specifiche playback (sotto la voce Diagnostica). Lo specifichiamo perché Netflix non è l’unica piattaforma per cui il supporto Widevine è determinante: anche Amazon Prime Video e Disney+ utilizzano questa licenza “DRM” (Digital Rights Management) per proteggere i loro contenuti video.

Smartphone che supportano l’HD su Netflix

Apple

Apple iPhone 4S

Apple iPhone 5

Apple iPhone 5C

Apple iPhone 5S

Apple iPhone 6

Apple iPhone 6S

Apple iPhone 7

Apple iPhone SE (prima generazione)

Apple iPhone 6 Plus

Apple iPhone 6S Plus

Apple iPhone 7 Plus

Apple iPhone 8

Apple iPhone SE (seconda generazione)

Apple iPhone XR

Apple iPhone 11

Apple iPhone 8 Plus

Apple iPhone X

Apple iPhone XS

Apple iPhone XS Max

Apple iPhone 11 Pro

Apple iPhone 11 Pro Max

Apple iPhone 12

Apple iPhone 12 mini

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro Max

Apple iPhone 13

Apple iPhone 13 mini

Apple iPhone 13 Pro

Apple iPhone 13 Pro Max

Asus

Asus ROG Phone II

Asus ROG Phone 3

Asus ROG Phone 5

Asus ROG Phone 6

Asus Zenfone 2

Asus Zenfone 3 Ultra

Asus Zenfone 6

Asus Zenfone 7

Asus Zenfone 8

Asus Zenfone 8 Flip

Asus Zenfone 9

Asus Zenfone Zoom

Google

Google Nexus 6

Google Nexus 5X

Google Nexus 6P

Google Pixel e Pixel XL

Google Pixel 2 e Pixel 2 XL

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL

Google Pixel 3a e Pixel 3a XL

Google Pixel 4 e Pixel 4 XL

Google Pixel 4a e Pixel 4a con 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a con 5G

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Honor

HTC

HTC One A9

HTC Butterfly 3

Huawei

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Nova 3

Huawei P Smart+

Huawei P20

Huawei P30

Huawei P30 Pro

LG

LG G3

LG G6

LG G7

LG G7 One

LG Q9 One

LG X5

LG V20

LG V30

LG V35

LG V40

Nokia

Nokia 8.3 5G

Nokia G11

Nokia G21

Nokia G50

Nokia G300

Nokia X10

Nokia X100

Nokia X20

Nokia XR20

OnePlus

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus 8

OnePlus 8T

OnePlus 8 Pro

OnePlus 9 5G

OnePlus 9 5G Pro

OnePlus 9R

OnePlus 9RT 5G

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro 5G

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord N20 5G

Oppo

Oppo A53s 5G

Oppo A55s 5G

Oppo A73

Oppo A74

Oppo A76

Oppo A77 5G

Oppo A93

Oppo A94

Oppo A94 5G

Oppo A95

Oppo A96

Oppo F17

Oppo F17 Pro

Oppo F19

Oppo F19 Pro

Oppo F19 Pro+

Oppo F19s

Oppo F21 Pro

Oppo F21 Pro 5G

Oppo F21s Pro

Oppo F21s Pro 5G

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X3 Lite

Oppo Find X3 Neo

Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Lite

Oppo Find X5 Pro

Oppo K10

Oppo K10 5G

Oppo Reno3

Oppo Reno3 Pro

Oppo Reno4

Oppo Reno4 5G

Oppo Reno4 F

Oppo Reno4 Lite

Oppo Reno4 Pro

Oppo Reno 4 Pro 5G

Oppo Reno5

Oppo Reno5 5G

Oppo Reno5 A

Oppo Reno5 F

Oppo Reno5 Lite

Oppo Reno5 Pro 5G

Oppo Reno5 Z

Oppo Reno6

Oppo Reno6 5G

Oppo Reno6 Lite

Oppo Reno6 Pro 5G

Oppo Reno6 Z 5G

Oppo Reno7

Oppo Reno7 A

Oppo Reno7 Pro 5G

Oppo Reno7 5G

Oppo Reno7 Z 5G

Oppo Reno8

Oppo Reno8 5G

Oppo Reno8 Z 5G

Oppo Pad Air (tablet)

Razer

Razer Phone

Razer Phone 2

Samsung

Samsung Galaxy A03

Samsung Galaxy A9

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A10e

Samsung Galaxy A13 5G

Samsung Galaxy A20

Samsung Galaxy A20e

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A42 5G

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A82 5G

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy F12

Samsung Galaxy F22

Samsung Galaxy F41

Samsung Galaxy F42 5G

Samsung Galaxy F52 5G

Samsung Galaxy F62

Samsung Galaxy Feel

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold 5G

Samsung Galaxy M10

Samsung Galaxy M10s

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M20

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy M30

Samsung Galaxy M30s

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M31s

Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M32 5G

Samsung Galaxy M40

Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy M62

Samsung Galaxy Note 4

Samsung Galaxy Note 5

Samsung Galaxy Note 7

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy S6 Edge

Samsung Galaxy S6 Edge+

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy XCover 4s

Samsung Galaxy XCover 5

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Fold 3

Sony

TCL

TCL 10 5G

TCL 10 Plus

TCL 10 Pro

TCL 10L

TCL 20 5G

Vivo

Vivo X60

Vivo X60 Pro

Vivo X60 Pro+

Xiaomi/Redmi

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Redmi K20

Xiaomi Redmi K20 Pro

Altro

In generale la pagina di supporto ufficiale di Netflix suggerisce che, oltre ai modelli di smartphone compatibili che abbiamo elencato qui sopra, sia possibile riprodurre contenuti in HD su tutti i dispositivi dotati dei seguenti SoC (System on a Chip, in pratica la componente che contiene CPU, GPU ed altri elementi di calcolo):

HiSilicon Kirin 710 (solo su alcuni modelli)

HiSilicon Kirin 980 (solo su alcuni modelli)

MediaTek MT6768

MediaTek MT6769

MediaTek MT6779

MediaTek MT6785

MediaTek MT6833

MediaTek MT6853

MediaTek MT6883

MediaTek MT6885

MediaTek MT6889

MediaTek MT6893

MediaTek MT8185

MediaTek MT8789

Qualcomm Snapdragon 429

Qualcomm Snapdragon 480

Qualcomm Snapdragon 630

Qualcomm Snapdragon 660

Qualcomm Snapdragon 665

Qualcomm Snapdragon 670

Qualcomm Snapdragon 675

Qualcomm Snapdragon 690

Qualcomm Snapdragon 710

Qualcomm Snapdragon 730G

Qualcomm Snapdragon 750G

Qualcomm Snapdragon 765G

Qualcomm Snapdragon 835

Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 870

Qualcomm Snapdragon 875

Samsung Exynos 980

Samsung Exynos 2100

Samsung Exynos 2200

Unisoc T606

Unisoc T610

Unisoc T612

Unisoc T616

Unisoc T618

Smartphone che supportano l’HDR su Netflix

Per poter visualizzare contenuti in HDR/HDR10 su Netflix è necessario soddisfare alcune specifiche condizioni, oltre a disporre di uno dei dispositivi compatibili:

Essere abbonati con un piano che supporti lo streaming in Ultra HD

Disporre di una velocità di connessione a Internet costante di 25 megabit al secondo o superiore

Impostare la qualità di streaming su Alta

Apple

Apple iPhone 8

Apple iPhone SE (seconda generazione)

Apple iPhone XR

Apple iPhone 11

Apple iPhone 8 Plus

Apple iPhone X

Apple iPhone XS

Apple iPhone XS Max

Apple iPhone 11 Pro

Apple iPhone 11 Pro Max

Apple iPhone 12

Apple iPhone 12 mini

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro Max

Apple iPhone 13

Apple iPhone 13 mini

Apple iPhone 13 Pro

Apple iPhone 13 Pro Max

Asus

Asus ROG Phone II

Asus ROG Phone 3

Asus ROG Phone 5

Asus ROG Phone 6

Asus Zenfone 7

Asus Zenfone 8

Asus Zenfone 8 Flip

Asus Zenfone 9

Google

Google Pixel 3 e 3 XL

Google Pixel 4 e Pixel 4 XL

Google Pixel 4a e Pixel 4a con 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a con 5G

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Honor

Honor 10

Honor Play

Huawei

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 20

Huawei P20

Huawei P30

Huawei P30 Pro

LG

LG G6

LG G7

LG G7 One

LG Q9 One

LG X5

LG V30

LG V35

LG V40

OnePlus

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus 8

OnePlus 8T

OnePlus 8 Pro

OnePlus 9 5G

OnePlus 9 Pro 5G

OnePlus 9RT 5G

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro 5G

Oppo

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X3 Neo

Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Reno 4 Pro

Oppo Reno 5 Pro 5G

Razer

Razer Phone

Razer Phone 2

Samsung

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold 5G

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Tab S3 (tablet)

Samsung Galaxy Tab S4 (tablet)

Samsung Galaxy Tab S6 (tablet)

Samsung Galaxy Tab S7+ (tablet)

Samsung Galaxy Tab S8+ (tablet)

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (tablet)

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Fold 3

Sony

Sony Xperia 1

Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 1 III

Sony Xperia 5

Sony Xperia 5 II

Sony Xperia 10 III

Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 Premium

Sony Xperia XZ3

TCL

TCL 10 5G

TCL 10 Plus

TCL 10 Pro

TCL 10L

TCL 20 5G

Vivo

Vivo X60

Vivo X60 Pro

Vivo X60 Pro+

Xiaomi/Redmi

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Redmi K20

Xiaomi Redmi K20 Pro

Smartphone che supportano Dolby Vision su Netflix

Esiste anche un ristretto numero di smartphone che supportano lo standard di contenuti a gamma dinamica aumentata Dolby Vision invece che il classico HDR/HDR10.

LG

LG G6

Sharp