Avere uno smartphone di ottima qualità è fondamentale, non solo per comunicare al meglio con amici e parenti, ma anche per lavorare e svolgere task in maniera veloce e fluida. Per cui, se state pensando di cambiare il vostro modello, vi consigliamo di sfruttare le offerte OnePlus attive su Amazon, con sconti fino al 40%!

OnePlus vi propone alcuni dei suoi prodotti più interessanti e con il migliore rapporto qualità/prezzo per rispondere alle vostre esigenze quotidiane: a partire dai smartphone da 299,00€ fino ai top di gamma a 559,00€. Dunque, il nostro consiglio è di effettuare i vostri acquisti fintanto che le offerte sono ancora disponibili!

Da menzionare senza dubbio il OnePlus 10T 5G, disponibile ad appena 549,00€ invece di 719,00€. Lo smartphone in questione è notato dell’ottima piattaforme mobile Snapdragon 8+ Gen 1, ideata per mettere nelle vostre mani il top in termini di velocità e fluidità attraverso CPU 10% più alta e IA 4 volte più veloce. I 16 GB di RAM e la funzionalità Always Alive per un multitasking, invece, vi permettono di eseguire fino a 30 app scorrevolmente, nel background. Da menzionare anche il sistema con tripla fotocamera da 50MP e sensore premium IMX766 con OIS, per garantirvi nitidezza e stabilità ineguagliabili!

Il display 6.7″ FHD+ è un altro punto a favore dell’acquisto, in quanto provvisto di frequenza dei fotogrammi adattiva fino a 120 Hz più l’HDR10+ sempre attivo. In questo modo sarete certi di vedere foto, video e altri contenuti sempre con colori brillanti e super realistici. Inoltre, il colore a 10 bit vi assicura una luminosità e un’accuratezza cromatica di livello superiore. Ultima ma non per importanza, la ricarica 150W SUPERVOOC Endurance Edition, l’ideale per avere l’energia necessaria per tutta la giornata in appena 10 minuti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento della promozione in corso.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!