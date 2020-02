Smartphone più venduti del 2019: una ricerca di mercato incorona iPhone XR

46,3 milioni di unità di iPhone XR spedite nel 2019. Un numero elevatissimo di per sé che, sommato alle 23,1 milioni di unità del 2018, restituiscono l’idea della popolarità di questo smartphone targato Apple. I dati emergono da una ricerca di mercato operata da Omdia, azienda che non ha bisogno di presentazioni, leader a livello internazionale proprio nel campo delle ricerche di mercato. Un’indagine che mette in evidenza quanto il gigante di Cupertino continui a recitare un ruolo da protagonista.

Infatti, alle spalle di iPhone XR si posiziona iPhone 11, con 37,3 milioni di unità spedite. Evidentemente, la strategia Apple di inserire a catalogo uno smartphone meno costoso – rispetto ai propri canoni – sta pagando. Il terzo gradino del podio è invece occupato, un po’ a sorpresa, dal Galaxy A10, un dispositivo venduto in Italia a poco meno di 120 euro (lo trovate su Amazon a questo indirizzo). Quarta, quinta e sesta posizione sono invece occupate, rispettivamente, da Galaxy A50, Galaxy A20 e iPhone 11 Pro Max.

La top ten si chiude, nell’ordine, con iPhone 8, Redmi Note 7, iPhone 11 Pro e Galaxy J2 Core. In ogni caso, l’altra indicazione importante è certamente il successo della nuova gamma Galaxy A di Samsung, con la quale l’azienda sudcoreana è riuscita a proporre dispositivi caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo, recuperando terreno nella fascia media e in quella bassa nei confronti di Xiaomi. Vedremo se questa tendenza si confermerà anche nel 2020.