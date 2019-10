Smartphone, quali si deprezzano di più nel tempo?

Secondo un'analisi del sito statunitense SellCell, gli iPhone si deprezzano meno degli smartphone Google e Samsung. I risultati peggiori sono stati registrati da Sony e LG.

È risaputo che gli smartphone subiscono un fisiologico calo di prezzo nel corso del tempo. Un fenomeno che si manifesta più in ambito Android che iOS. Ma quali sono gli smartphone che si sono svalutati di più nel corso del 2018? Ce lo rivela un’analisi fatta dal sito statunitense SellCell che ha analizzato l’andamento dei prezzi degli smartphone a marchio Apple, Samsung, Google, Sony e LG sul mercato USA prendendo in considerazione l’attuale valore trade-in.

Prima di continuare è bene sottolineare che l’analisi si basa sul prezzo più alto per uno smartphone “usato” in “buone condizioni”. Il miglior dispositivo a mantenere il suo valore è stato l’iPhone Xs Max da 64 GB che ha perso solo il 47,2% del suo valore nell’arco di dodici mesi a partire dalla sua uscita sul mercato, passando da 1.099 dollari a 580 dollari. In realtà, Apple domina la classifica occupando le prime sei posizioni.

Credit - SellCell

Infatti, anche gli iPhone 2017 di Apple (iPhone X, iPhone 8 e iPhone 8 Plus) vantano ancora valori di permuta più elevati rispetto ai telefoni di punta 2018 di altri marchi. Ciò dimostra che i dispositivi dell’azienda di Cupertino risultano molto richiesti anche nel mercato dell’usato o degli smartphone ricondizionati. iPhone X, per esempio, si è deprezzato del 61,8% in due anni, facendo meglio degli smartphone a marchio Samsung e Google.

Quest’ultimi non riescono a mantenere lo stesso valore degli iPhone. Il Galaxy S9 ha subito un calo del 72,9% con 195 dollari contro il prezzo di lancio di 719 dollari. Il Galaxy Note 9, invece, si comporta meglio con un deprezzamento del 67,9%. I Pixel 3 XL e Pixel 3 di Google hanno subito un deprezzamento rispettivamente del 69,9% e del 68,5% in quasi un anno dalla loro uscita.

Il peggior deprezzamento è stato registrato da Sony e LG. Il prezzo di 799 dollari di Xperia XZ2 lanciato ad aprile 2018 si è abbassato dell’86,2%, seguito da Xperia XZ2 Premium con -86% e LG G7 ThinQ con -85%. Insomma, risultati più o meno prevedibili.