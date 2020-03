Smartphone Realme in offerta su Amazon: Realme X2 Pro al prezzo più basso di sempre!

Vi abbiamo già segnalato quelle che sono le migliori offerte del giorno Amazon, ma a quanto pare sono ancora molte le proposte interessanti del portale per questo promettente mese di marzo 2020. Se stamattina vi abbiamo parlato di quelle che sono le proposte in sconto per il brand Lenovo, ora cambiamo del tutto argomento e ci spostiamo verso il mercato smartphone, dove Amazon sta proponendo alcune intriganti promozioni per gli smartphone del marchio Realme tra cui spicca la proposta per Realme X2 Pro, uno degli ultimi smartphone portati sul mercato dall’azienda, e oggi disponibile al prezzo più basso di sempre! Stiamo parlando di soli 399,00€ per uno smartphone arrivato sul mercato solo pochi mesi fa, e proposto in origine a 442,45€: un affare!

Snapdraogn 855 Plus, 12 Gigabyte di RAM e 256 Gigabyte di storage: Realme X2 Pro arriva sul mercato con una proposta hardware alla pari con quella di molti top di gamma del mercato il che, considerando il prezzo di listino 442 euro, lo pone già in una posizione interessante in termini di rapporto qualità/prezzo. Altro punto chiave è lo schermo: si tratta infatti di un pannello Super AMOLED da 6,5 pollici che, peraltro, presenta un refresh rate a 90 Hz, laddove il mercato tende a fermarsi a 60 Hz il che lo pone di diritto, considerando anche lo schermo, nella fascia degli smartphone ideali per il gaming. Non è da meno neanche il comparto fotografico, grazie ad un sensore da ben 64 MP realizzato da Samsung e con a disposizione uno zoom ibrido a 20X, il tutto alimentato da 4.000 mAh con supporto a ricarica rapida, per cui ha a disposizione anche un’ottima autonomia. In sostanza stiamo parlando di uno smartphone eccezionale che, venduto oggi al prezzo più basso di sempre, ed al di sotto dei 400€, rappresenta un acquisto ideale per chiunque cerchi prestazioni da top di gamma a prezzi molto, ma molto contenuti!

Le offerte sono numerose e sono disponibili su diverse varianti degli smartphone Realme in termini di colorazione, per quel che ci riguarda, ci siamo prodigati per voi rintracciando solo quelli che sono i prezzi più bassi per singolo prodotto, a prescindere dalla colorazione, motivo per cui è più che mai valido l’invito a consultare l’intera proposta Amazon per le offerte Realme, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

