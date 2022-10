Quando si parla di ambiente di lavoro, non tutti possono permettersi di scegliere il proprio smartphone preferito, soprattutto se si ha a che fare continuamente con informazioni sensibili. Ecco perché molte aziende non sono mai alla ricerca dell’ultimo ritrovato in fatto di tecnologia ma puntano al contrario a prodotti solidi, stabili, con aggiornamenti di sicurezza frequenti e a lungo termine.

Se siete alla ricerca di uno smartphone che rispecchi queste prerogative e stavate puntando i prodotti di Xiaomi o dei suoi sub-brand, eccovi una lista dei dispositivi dell’azienda che hanno ricevuto da Google il “bollino” Android Enterprise Recommended (AER). Ma cosa significa questa sigla? Quali sono i prodotti facenti parte del programma e per quanto tempo saranno aggiornati?

Android Enterprise Recommended o AER è una certificazione per dispositivi e fornitori di servizi aziendali rilasciata da Google. I prodotti con questo sigillo soddisfano i severi requisiti di Google per i prodotti aziendali in termini di software e hardware e possono essere utilizzati con fiducia dalle aziende.

Nelle tabelle che seguono, dunque, è possibile trovare diversi smartphone (e un tablet recente!) che secondo Google sono sicuro per l’utilizzo in ambito aziendale sia dal punto di vista hardware che software.

E nonostante tutti i prodotti sotto elencati ricevano aggiornamenti minimo ogni 90 giorni, ci sono alcuni altri fattori da tenere a mente nella valutazione dello smartphone da acquistare. Ad esempio è giusto conoscere quando lo smartphone è stato immesso sul mercato, perché gli smartphone più recenti riceveranno aggiornamenti più a lungo a differenza di altri modelli che magari sono verso la fine del loro periodo si supporto.

Un altro dato fondamentale da controllare è la data di fine degli aggiornamenti di sicurezza, in modo da essere pronti a sostituire il dispositivo (o perlomeno non utilizzarlo per trattare dati estremamente sensibili) al termine del supporto. Anche sapere quanti aggiornamenti del sistema di Android riceverà lo smartphone che state valutando è importante, in modo da sapere se il prodotto riceverà a lungo le novità pensate da Google.

Ovviamente non possiamo che ricordarvi anche l’esistenza della nostra guida ai migliori smartphone Xiaomi, nel caso foste interessati solamente a trovare il migliore smartphone per il vostro budget!

Smartphone Xiaomi AER

Smartphone Frequenza di aggiornamento Data di uscita Termine aggiornamenti di sicurezza

(EOL) Versione di Android attuale e/o futura Versione di Android alla prima accensione

(OOB) Xiaomi 12T Pro 90 giorni Ottobre 2022 Agosto 2026 Android 13 – Android 14 Android 12 Xiaomi 12T 90 giorni Ottobre 2022 Agosto 2026 Android 13 – Android 14 Android 12 Xiaomi 12 Pro 90 giorni Marzo 2022 Gennaio 2026 Android 13 – Android 14 – Android 15 Android 12 Xiaomi 12 90 giorni Marzo 2022 Gennaio 2026 Android 13 – Android 14 – Android 15 Android 12 Xiaomi 12 Lite 90 giorni Luglio 2022 Marzo 2026 Android 13 – Android 14 Android 12 Xiaomi 11T Pro 90 giorni Agosto 2021 Agosto 2025 Android 12 – Android 13 Android 11 Xiaomi 11T 90 giorni Agosto 2021 Agosto 2025 Android 12 – Android 13 Android 11 Xiaomi Mi 11 Ultra 90 giorni Aprile 2021 Aprile 2024 Android 12 Android 11 Xiaomi 11 Lite 5G NE 90 giorni Settembre 2021 Agosto 2024 Android 12 – Android 13 Android 11 Xiaomi Mi 11 Lite 5G 90 giorni Aprile 2021 Aprile 2024 Android 12 Android 11 Xiaomi Mi 10T 90 giorni Ottobre 2020 Ottobre 2023 Android 11 Android 10 Xiaomi Mi 10T Lite 90 giorni Ottobre 2020 Ottobre 2023 Android 11 Android 10 Xiaomi Mi 10T Pro 90 giorni Ottobre 2020 Ottobre 2023 Android 11 Android 10

Smartphone Redmi AER

Smartphone Frequenza di aggiornamento Data di uscita Termine aggiornamenti di sicurezza

(EOL) Versione di Android attuale e futura Versione di Android alla prima accensione

(OOB) Redmi 11 Prime 5G 90 giorni Aprile 2022 Aprile 2025 Android 13 – Android 14 Android 12 Redmi 10 5G 90 giorni Aprile 2022 Aprile 2025 Android 13 – Android 14 Android 12 Redmi 10 90 giorni Agosto 2021 Agosto 2024 Android 12 – Android 13 Android 11 Redmi 10 2022 90 giorni Dicembre 2021 Dicembre 2024 Android 12 – Android 13 Android 11 Redmi 10C 90 giorni Febbraio 2022 Febbraio 2025 Android 12 – Android 13 Android 11 Redmi 9T 90 giorni Dicembre 2020 Dicembre 2023 Android 12 Android 11 Redmi 9 90 giorni Giugno 2020 Giugno 2023 Android 11 Android 10 Redmi Note 11S 5G 90 giorni Marzo 2022 Gennaio 2025 Android 12 Android 11 Redmi Note 11S 90 giorni Gennaio 2022 Gennaio 2025 Android 12 – Android 13 Android 11 Redmi Note 11 Pro+ 5G 90 giorni Gennaio 2022 Gennaio 2025 Android 12 – Android 13 Android 11 Redmi Note 11 Pro 5G 90 giorni Gennaio 2022 Gennaio 2025 Android 12 – Android 13 Android 11 Redmi Note 11 90 giorni Gennaio 2022 Gennaio 2025 Android 12 – Android 13 Android 11 Redmi Note 10 5G 90 giorni Aprile 2021 Aprile 2024 Android 12 Android 11 Redmi Note 10S 90 giorni Aprile 2021 Aprile 2024 Android 12 Android 11 Redmi Note 10T 5G 90 giorni Aprile 2021 Aprile 2024 Android 12 Android 11 Redmi Note 10 Pro 90 giorni Marzo 2021 Marzo 2024 Android 12 Android 11 Redmi Note 10 Pro Max 90 giorni Marzo 2021 Marzo 2024 Android 12 Android 11 Redmi Note 9 Pro 90 giorni Maggio 2020 Maggio 2023 Android 11 Android 10 Redmi Pad 90 giorni Ottobre 2022 Luglio 2025 Android 13 Android 12

Smartphone POCO AER