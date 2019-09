Smartwatch Michael Kors: tre nuovi modelli a IFA 2019

Michael Kors ha presentato a IFA 2019 la nuova generazione di smartwatch touchscreen: Access Lexington 2, Access Bradshaw 2 e Access MKGO basati sullo Snapdragon Wear 3100 con a bordo Wear OS di Google.

Michael Kors ha presentato a IFA 2019 la nuova generazione di smartwatch touchscreen. Si tratta dei modelli Michael Kors Access Lexington 2, Michael Kors Access Bradshaw 2 e Michael Kors Access MKGO basati sulla nuova piattaforma Snapdragon Wear 3100 e mossi dal sistema operativo Wear OS di Google. Seguendo la tradizione del marchio, i dispositivi combinano eleganza e tecnologia.

Non manca l’attenzione anche all’ambito sportivo. Access MKGO infatti è il modello più leggero dotato di un display da 1,19 pollici incastonato in una cassa in nylon da 43 mm. La ghiera è realizzata in alluminio. Una scelta di materiali che garantisce leggerezza e comodità. Lo smartwatch ha a diposizione 4 Gigabyte di memoria di archiviazione. È ovviamente presente l’integrazione con Google Fit per monitorare i propri obiettivi di fitness e salute. Le colorazioni disponibili sono rosa, bianco, nero e rosso.

Michael Kors Access Lexington 2 e Michael Kors Access Bradshaw 2 integrano un display AMOLED da 1,28 pollici. La cassa realizzata in acciaio è da 44 mm così come la ghiera. Lo spazio di archiviazione arriva a 8 Gigabyte. Grazie al microfono e all’altoparlante integrato, gli smartwatch consentono all’utente di rispondere alle chiamate in arrivo. Utilizzando un’app brevettata che sarà lanciata entro la fine di questo mese, gli utenti Android e iOS saranno in grado di effettuare e ricevere chiamate tramite Bluetooth direttamente dal proprio orologio. Potranno, inoltre, parlare con l’Assistente Google, ricevere avvisi audio delle notifiche e riprodurre musica dalle app compatibili.

Tra le novità, ci sono quattro diverse impostazioni per prolungare la durata della batteria. Tutti i modelli sono resistenti all’acqua fino a 3 ATM, sono dotati di GPS e di sensore per il monitoraggio del battito cardiaco. Senza dimenticare il supporto NFC che permette di effettuare pagamenti in mobilità tramite Google Pay e le classifiche funzioni di ricezione delle notifiche dello smartphone. Tra le app preinstallate, Cardiogram e Spotify.

Lexington 2 è disponibile in acciaio tonalità oro, oro rosa, argento o bicolore, mentre Bradshaw 2 offre un cinturino in acciaio color canna di fucile, tonalità oro rosa, tonalità oro o tonalità argento. Per il momento non ci sono informazioni relativi ai prezzi di vendita.