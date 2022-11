Gli smartwatch sono diventati ormai parte integrante delle nostre vite, accompagnandoci non solo nelle azioni quotidiane come lavorare, studiare e fare compere, ma anche nello sport. Si rivelano infatti strumenti utilissimi per misurare le performance in numerose attività fisiche, rilevando dati come il battito cardiaco, le calorie bruciate, i chilometri percorsi e molto altro. Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch che possa svolgere tutte queste funzioni e molte altre, allora vi consigliamo di prendere in considerazione una mega offerta disponibile oggi su Amazon in occasione del Black Friday.

Il Garmin Fenix 6X PRO è infatti attualmente in sconto a soli 369,00€ invece di 649,99€; si tratta di un ribasso del 43%, che vi permetterà di risparmiare ben 280,00€! Inoltre, avete la possibilità di pagarlo comodamente in 5 rate da 73,98€, rendendo l’offerta davvero imperdibile.

Garmin è una delle marche più note e affidabili del settore, e il Fenix 6X PRO rappresenta il meglio dei loro prodotti: avrete a disposizione oltre 30 app precaricate per lo sport, il fitness e le attività outdoor, che saranno in grado di fornirvi delle metriche avanzante sulle vostre prestazioni, come le dinamiche di corsa, il VO2 max, le calorie bruciate, il battito cardiaco medio e molto altro. Potete poi scegliere di ricevere linee guida con l’obiettivo di migliorare il vostro allenamento in base ai risultati precedenti e al livello di forma fisica rilevato, avendo così un piano sempre personalizzato e ottimizzato per farvi dare il massimo.

Se la vostra passione è lo sci, nel Fenix 6X PRO avrete a disposizione più di 2.000 mappe precaricate di impianti internazionali, oltre al profilo dedicato allo sci alpinismo, in grado di distinguere attività di ascesa e discesa. Lo smartwatch si prenderà però anche cura di voi, ricordandovi di idratarvi, avvisandovi sul tempo di recupero di cui avete bisogno dopo un allenamento e ottimizzando le vostre riserve di energia tenendo in considerazione parametri come la frequenza cardiaca, lo stress, il sonno e altro, avvisandovi così di quando avete bisogno di riposare o quando siete pronti per ripartire.

Ovviamente, oltre alle funzionalità dedicate allo sport, il Fenix 6X PRO rappresenta il compagno perfetto per la vita di tutti i giorni: tra le numerorissime funzionalità presenti vi sono il navigatore con indicazione delle svolte da compiere, la possibilità di ricevere messaggi, email e chiamate direttamente sull’orologio, la compatibilità con il pagamento contactless Garmin Pay, il rilevamento degli incidenti e le app musicali, che vi consentiranno di memorizzare fino a 2.000, o accedere ai servizi di streaming più comuni come Spotify.

Insomma, il Fenix 6X PRO di Garmin rappresenta uno smartwatch davvero spettacolare, quindi non possiamo che consigliarvi l’acquisto, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Qualora non lo aveste già fatto, vi invitiamo poi a considerare la sottoscrizione al servizio Amazon Prime, che vi permetterà di usufruire della consegna non solo rapida, ma anche gratuita di tutti gli ordini! Il servizio è completamente gratis per i primi 30 giorni dall’attivazione, quindi questo acquisto rappresenta il momento perfetto per provarlo!

