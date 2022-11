Siamo giunti al culmine del Black Friday 2022, che per una settimana ci ha accompagnato con migliaia di sconti su prodotti e store differenti. Nella nostra rassegna stampa dedicata vi abbiamo raccontato le migliori promozioni sin dal primo giorno di questo periodo di offerte folli, mentre ora ci concentreremo su un prodotto in particolare, ovvero uno smartwatch fantastico attualmente disponibile su Amazon a un prezzo stracciato!

Il TicWatch Pro 3 GPS è infatti in sconto a soli 149,99€ invece di 299,99€; si tratta di un ribasso del 50% esatto, che vi farà permetterà di portare a casa l’articolo a metà prezzo! Considerando la qualità altissima dello smartwatch, che ha una media di 4 stelle su oltre 3.000 recensioni, è un’offerta davvero imperdibile!

Con il TicWatch Pro 3 GPS troverete un compagno fidato che vi accompagnerà nella vita di tutti i giorni, tornandovi utile in tutte le attività giornaliere, dall’ufficio allo sport. La batteria a lunga durata vi garantirà fino a 72 ore di autonomia in modalità Smart e fino a 45 giorni in modalità Essential, pensata appositamente per durare ancora di più senza farvi perdere alcuna informazione.

Il fantastico display dello smartwatch è stato infatti ideato per consumare poca energia anche in modalità always-on, mentre lo schermo di tipo AMOLED vi permetterà di vedere sempre le informazioni di cui avete bisogno, anche sotto la luce del sole, grazie alla luminosità automatica.

Le oltre 100 modalità allenamento presenti nello TicWatch Pro 3 GPS vi permetteranno di registrare ogni vostro allenamento, monitorando dati come il battito cardiaco, la saturazione dell’ossigeno, le calorie bruciate, i chilometri percorsi e molto altro. Inoltre, il GPS integrato vi seguirà nelle sessioni di corsa o trekking, dandovi poi dati utili sul percorso che avete fatto.

Il design dello smartwatch è sottile, leggero ma al contempo resistente e durevole: lo strap intercambiabile vi consentirà di scegliere lo stile adatto a voi, mentre potrete scegliere la watchface che preferite tra centinaia di opzioni presenti nell’app Mobvoi.

Insomma, il TicWatch Pro 3 GPS è uno smartwatch strepitoso, quindi non possiamo che consigliarvelo, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Il nostro suggerimento è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che gli sconti del Black Friday termineranno a breve, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima. Inoltre, qualora non lo aveste già fatto, vi invitiamo a considerare la sottoscrizione al servizio Amazon Prime, che vi permetterà di usufruire della consegna non solo rapida, ma anche gratuita di tutti gli ordini; dato che il servizio è completamente gratis per i primi 30 giorni dall’attivazione, questi giorni di promozioni sono il momento perfetto per provarlo!

