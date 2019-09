Smartwatch WearOS: anche Armani e Diesel a IFA 2019

Emporio Armani Smartwatch 3 e Diesel Axial sono i nuovi smartwatch WearOS annunciati a IFA 2019. Entrambi offriranno agli utenti Android e iOS la possibilità di effettuare e ricevere chiamate.

Sono tanti gli smartwatch in esposizione a IFA 2019. Tra questi, ci sono anche i nuovi dispositivi targati Emporio Armani e Diesel. Entrambi sono basati sullo Snapdragon Wear 3100 e sono mossi da WearOS, il sistema operativo di Google per gli indossabili. Nessuna differenza in termini di specifiche tecniche tra Smartwatch 3 e Diesel Axial. La differenza è data dallo stile: elegante l’uno, più stravagante l’altro.

Entrando nello specifico, i dispositivi integrano un display AMOLED da 1,28 pollici all’interno di una cassa da 44 mm. Lo spessore è di 12 mm. La cassa e la ghiera sono in acciaio. La memoria interna è di 8 Gigabyte mentre la RAM è di 1 Gigabyte. Entrambi sono resistenti all’acqua fino a 3 ATM e integrano il GPS.

Emporio Armani Smartwatch 3

Anche le funzioni sono le stesse: NFC, rilevamento del battito cardiaco, gestione e archiviazione musica, monitoraggio degli obiettivi personalizzati. Senza dimenticare l’integrazione del microfono che presto permetterà agli utenti sia Android che iOS di ricevere ed effettuare chiamate direttamente dall’orologio. L’app verrà rilasciata dal gruppo Fossil, di cui Emporio Armani e Diesel fanno parte.

Come già anticipato, ciò che cambia è lo stile. Diesel è caratterizzato da forme più decise. Mentre in piena filosofia Armani, Smartwatch 3 presenta delle linee più eleganti. Emporio Armani ha inoltre creato nuovi quadranti innovativi, caratterizzati da sfondi iconici di città e dal logo dell’aquila. Diesel non fa eccezione. Un nuovo quadrante, chiamato “Information Tunnel”, ha un effetto psichedelico simile a una galleria che dà l’illusione del 3D. Il quadrante “Globe” presenta una sfera girevole che gli utenti possono azionare con un semplice tocco. Utilizzando il mappamondo mobile, è possibile scegliere due fusi orari aggiuntivi da visualizzare sul quadrante.

Diesel Axial

La cassa industriale di Axial è disponibile in acciaio color canna di fucile, argento e bronzo. Si possono scegliere tre diversi cinturini: nero in pelle, blu in denim e color canna di fucile in acciaio. Sarà disponibile a partire dal mese di ottobre.

Smartwatch 3 invece ha a disposizione una cassa nera in alluminio superleggera con colorati accenti nelle tonalità del blu, del verde, del giallo, dell’arancione e dell’argento. I modelli in alluminio colorato si abbinano a un versatile cinturino nero in gomma, mentre la versione total black opaca viene fornita con un bracciale a maglia singola in acciaio. Sarà disponibile a partire dal mese di ottobre.