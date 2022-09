Qualcomm annuncia oggi ufficialmente i nuovi Snapdragon 6 Gen 1 e Snapdragon 4 Gen 1, le due nuove piattaforme tecnologiche che strizzano l’occhio al mercato dei dispositivi mobile di fascia media e a tutti quei dispositivi destinati al mercato di massa.

Rispetto alle precedenti generazioni, con Snapdragon 6 Gen 1 e Snapdragon 4 Gen 1 Qualcomm fa un deciso salto in avanti aumentando le prestazioni generali ed elevando ancora di più gli algoritmi di intelligenza artificiale.

Entrambe le piattaforme spingono ancora più su l’asticella della qualità fotografica, supportando nuove modalità di scatto. Lato connettività invece vengono dotati di nuovi e protocolli più smart che ottimizzano la stabilità delle connessioni, Bluetooth incluso.

Snapdragon 6 Gen 1

Con il suo triplo ISP (image signal processor) lo Snapdragon 6 Gen 1 può raccogliere ed elaborare dati di sensori che scattano foto contemporaneamente, persino da fotocamere con risoluzioni da 108MP.

Inoltre il supporto alla tecnologia AI Engine 7 permette di aumentare la potenza dell’intelligenza artificiale fino a 3 volte, questo si ripercuote in tutti gli ambiti dove l’AI viene sfruttata.

Qualcomm non tralascia le prestazioni gaming e lo Snapdragon 6 Gen 1 aumenta fino al 35% in più le prestazioni grafiche, con una velocità nel processare le informazioni fino al 40% in più. Supporto anche per l’HDR attivo che può raggiungere e superare i 60 FPS in game.

Infine, ma non meno importante, Snapdragon 6 Gen 1 possiede al suo interno Snapdragon X62 5G: il modem 5G di nuova generazione che supporta il download di dati fino a 2,9 Gbps con il WiFi che diventa ancora più prestante grazie alla novità del WiFi 6E.

Snapdragon 4 Gen 1

Qualcomm con Snapdragon 4 Gen 1 ha migliorato del 15% le prestazioni della CPU e del 10% le prestazioni di GPU. Questi parametri sono stati calcolati rispetto al modello precedente.

Anche questa piattaforma ha goduto di un restyling delle prestazioni fotografiche con un triplo ISP che aiuta a ridurne il rumore in foto e video, per una qualità di scatto ancora più alta.

E ancora, l’AI Engine 7 migliora tutto il contesto che ruota attorno all’intelligenza artificiale, compreso il perfezionamento simultaneo dell’audio in situazioni dove si forma dell’eco e in ambienti rumorosi.

Anche Snapdragon 4 Gen 1 possiede al suo interno il nuovo Snapdragon X51 5G, il modem 5G di ultima generazione che supporta il download di dati fino a 2,5 Gbps con il WiFi che diventa ancora più smart grazie alla novità del WiFi 6E.