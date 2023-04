Se siete alla ricerca di un paio di ottimi auricolari true wireless ma, al contempo, volete tenere la spesa bassa, pur senza rinunciare all’acquisto di un prodotto di qualità, allora dovreste davvero dare un’occhiata a questa ottima offerta targata Soundcore, giacché su Amazon sono in sconto gli ottimi Life P2, un paio di auricolari true wireless venduti al prezzo di appena 29,99€!

Si tratta, indubbiamente, di un ottimo affare, specie considerando che parliamo di auricolari senza fili di qualità ma che, già in partenza, si propongono sul mercato con un rapporto qualità/prezzo davvero elevato, visto il prezzo originale di 49,99€!

Piccoli, ma decisamente performanti, gli auricolari Soundcore Life P2 sono caratterizzati da due ottimi driver in grafene, progettati per oscillare con estrema precisione, riducendo fruscii ed eventuali distorsioni, ed emettendo un suono sempre pulito, nitido e appagante, sia che si tratti di musica, che di podcast o chiamate.

Il suo emesso, al netto del prezzo, è quindi ottimo, ed è incentivato da una buona tecnologia di riduzione del rumore che, grazie all’ausilio di ben 4 microfoni (2 per auricolare), è in grado di distinguere il suono della voce da quello dei rumori di fondo, rendendo anche le chiamate più nitide e pulite.

Compatti, ma comunque molto comodi ed ergonomici, i Soundcore Life P2 offrono fino a 7 ore di riproduzione con una singola ricarica, che diventano ben 40 grazie all’ausilio della loro pratica custodia e, dulcis in fundo, sono persino certificati IPX7, ovvero resistenti ad acqua, sudore e polveri sottili, il che li rende anche una scelta ideale per gli sportivi!

Parliamo, in sintesi, di un paio di auricolari TWS di ottima qualità, caratterizzati oggi da un rapporto qualità/prezzo eccezionale e per questo, vi invitiamo ad approfittare subito dell’offerta messa in campo da Amazon, consultando la pagina della piattaforma dedicata al prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

