Sondaggio: il vostro smartphone riceverà Android 12?

Siamo ormai quasi arrivati in quel magico momento dell’anno in cui Google annuncia la versione definitiva del suo nuovo aggiornamento di Android e tutti gli utenti cominciano ad informarsi riguardo le novità introdotte e quando sarà disponibile per i propri dispositivi.

Android 12 arriverà su un numero incredibile di dispositivi prodotti da una moltitudine di OEM, tuttavia non tutte le aziende sono celeri nel rilasciare gli aggiornamenti e soprattutto diversi modelli di smartphone vengono supportati in modo diverso. Voi sapete già se e quando il vostro fidato smartphone sarà aggiornato?

Se siete degli assidui lettori delle pagine del nostro sito, sicuramente non vi saranno sfuggiti i vari articoli in cui vi abbiamo presentato le liste divise per produttore degli smartphone che sicuramente (e molto probabilmente) riceveranno Android 12. Nel caso vi foste persi queste pubblicazioni ve le ripropongo qui di seguito:

Se fate parte, dunque, della categorie di utenti che hanno uno degli smartphone compresi negli elenchi qui in alto, dovreste ormai avere un’idea molto chiara su cosa vi aspetta in futuro, prossimo o remoto che sia.

Ci sono però anche tanti altri OEM che hanno promesso ai propri clienti il rilascio di aggiornamenti futuri, come Nokia e Motorola che teoricamente garantiscono fino a 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo dei prodotti venduti negli ultimi anni. Di conseguenza è possibile che tanti di voi sappiano comunque di essere tecnicamente in coda per l’arrivo dell’aggiornamento, anche se il brand del proprio smartphone non ha specificato ancora alcuna tempistica.

È quindi questo il quesito che vogliamo proporvi oggi: il vostro smartphone riceverà Android 12? Se sì, credete arriverà presto oppure dovrete attendere ancora? E se no, ne siete dispiaciuti?

Il sondaggio parte da oggi e raccoglierà i vostri voti fino alla mattina del prossimo venerdì 24 settembre. Avete a disposizione un singolo voto, quindi pensateci bene e controllate tutte le possibili risposte prima di confermare.

Pubblicheremo un articolo con i risultati allo scadere, quindi continuate a seguirci per scoprire in che situazione si trovano gli altri lettori del nostro sito!