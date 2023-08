Durante una passeggiata o un giro in bici, ascoltare un po’ di musica usando cuffie o auricolari può rendere tutto molto più piacevole. Spesso, però, si ha il timore di esporsi ai pericoli della strada, non riuscendo a sentirli. Quindi, se ciò che state cercando sono dei nuovi dispositivi che vi permettano di ascoltare musica ed effettuare chiamare facendovi comunque percepire suoni e rumori esterni, non possiamo che segnalarvi gli ottimi auricolari wireless Sony LinkBuds, che oggi trovate su Amazon con uno sconto del 44%.

La promozione abbassa il prezzo da 179,99€ ad appena 99,99€, facendovi risparmiare così ben 80,00€. Si tratta di un prezzo davvero ottimo, tenendo presente che stiamo parlando di auricolari che uniscono la potenza del suono a una grande comodità.

I LinkBuds pesano solo 4 grammi e il loro design ultra-compatto ed ergonomico si adatterà perfettamente alle vostre orecchie, dati anche i supporti disponibili in 5 taglie diverse. In più, la tecnologia del nuovissimo driver ad anello vi permetterà di sentire i suoni circostanti mentre ascoltate la vostra musica preferita.

Per quanto riguarda la qualità audio, poi, va menzionato l’upscaling DSEE, che restituirà tutta la potenza del suono anche durante l’ascolto di brani compressi. E quando vorrete parlare, Speak-to-Chat sospenderà automaticamente la musica, eliminando ogni distrazione. Inoltre, le vostre chiamate saranno sempre cristalline e nitide, senza rumori di fondo.

Va poi aggiunto che Adaptive Volume Control ottimizza automaticamente il volume in base ai suoni circostanti, e non va certo dimenticato che questi auricolari TWS sono compatibili con gli assistenti vocali Alexa, Google Assistant e Siri, per controllarli in modo ancora più semplice e comodo.

Infine, un altro dettaglio molto importante è il grado di protezione IPX4, che li rende resistenti agli schizzi d’acqua e al sudore, in modo che possiate indossare i vostri nuovi LinkBuds in qualsiasi circostanza, anche mentre fate esercizio fisico o sotto la pioggia.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. E se siete in procinto di andare in vacanza, vi consigliamo la lettura dei nostri articoli a tema estivo, ricchi di tanti informazioni e prodotti utili per la bella stagione!

