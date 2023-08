Siete alla ricerca di un nuovo paio di auricolari wireless che vi accompagni nel corso dell’estate e desiderate un modello dalla qualità altissima? In tal caso vi consigliamo i Sony WF-C700N, dotati di cancellazione del rumore e oggi in sconto su Amazon a soli 88,90€!

Potrete risparmiare oltre 40,00€ rispetto al prezzo consigliato di 129,99€, assicurandovi un paio di auricolari TWS perfetti per coloro che non si accontentano semplicemente di un suono di buona qualità, ma vogliono fare un investimento che duri anni. Si tratta, infatti, di un prezzo davvero ottimo per un modello che, come tutti i prodotti Sony, è contraddistinto da caratteristiche a dir poco eccellenti.

Tanto per cominciare, i Sony WF-C700N vantano della tecnologia Digital Sound Enhancement Engine, che garantisce un audio di alta qualità e fedele alla registrazione originale, permettendovi di ascoltare i vostri brani preferiti godendo di bassi potenti e alti cristallini. La connessione multipoint vi permetterà, invece, di associare gli auricolari a due dispositivi simultaneamente, così da non dover perdere tempo nell’accoppiamento a ogni utilizzo.

Un altro punto di forza è la tecnologia di cancellazione del rumore, che vi permetterà di isolarvi completamente dall’ambiente circostante e concentrarvi unicamente nella vostra musica preferita. Potrete, però, anche scegliere di rimanere consci di ciò che accade intorno a voi senza togliere gli auricolari grazie alla modalità Ambient Sound.

I Sony WF-C700N godono anche di certificazione IPX4 per la resistenza all’acqua, rendendoli perfetti per essere portati con voi in vacanza (a tal proposito, vi consigliamo di dare uno sguardo ai nostri articoli che vi aiuteranno a prepararvi al meglio). La struttura protettiva in tessuto traforato all’esterno minimizzerà anche l’impatto del vento e dei suoni ambientali, permettendovi di indossarli e parlare al telefono in modo chiaro anche durante le escursioni o le passeggiate in riva al mare.