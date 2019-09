Sony WH-H910N e Walkman NW-A105 per ascoltare la musica con stile

L'IFA è stato teatro della presentazione delle cuffie h.ear Sony WH-H910N e di un nuovo Walkman compatibile con lo streaming.

All’IFA di Berlino Sony ha puntato sugli appassionati della musica con due nuovi prodotti, un paio di cuffie con cancellazione del rumore attiva e un lettore musicale ad alta definizione della linea Walkman, che si aggiunge al modello vintage di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi.

Per ciò che riguarda le cuffie, ecco le nuove h.ear WH-H910N. Si rivolgono a chi ama ascoltare la musica in mobilità senza il fastidio dei rumori di fondo. Le cuffie infatti usano la tecnologia Dual Noise Sensor che percepisce una quantità maggiore di rumori, eliminando il rumore di fondo.

Altra particolarità delle cuffie è la possibilità di poter gestire l’ascolto completamente dal padiglione: non sarà necessario infatti accedere al proprio dispositivo per gestire il volume e le tracce, ma basterà utilizzare i comandi posti direttamente sul padiglione.

La durata della batteria integrata garantisce fino a 35 ore di ascolto, ed è presente un sistema di ricarica rapida che assicura 2,5 ore di ascolto con 10 minuti di ricarica.

La caratterista più interessante però è sicuramente il comando touch posto sul padiglione: sarà possibile infatti appoggiare semplicemente la mano sul padiglione per abbassare drasticamente il volume di riproduzione ed ascoltare gli annunci ambientali o le persone che ci circondano.

Infine le cuffie sono configurabili con l’app dedicata Sony sui sistemi Android, ed integra gli assistenti vocali Google Assistant ed Amazon Alexa. Le WH-H910N saranno disponibili in cinque colorazioni – rosso, nero, arancione, blu e verde cenere – da dicembre.

Da abbinare alle nuove cuffie, Sony propone il walkman NW-A105 che presenta un display da 3,6 pollici, ed è dotato di Wi-Fi e sistema operativo Android.

Tramite questo dispositivo sarà possibile riprodurre la musica in streaming dai principali servizi come Spotify o scaricare i propri brani preferiti direttamente sulla memoria da 16 GB per portare sempre con sé la propria musica, anche lì dove non c’è una connessione disponibile.

Ovviamente è disponibile la connessione via cavo tramite una porta USB Type-C per trasferire i propri brani dal PC al dispositivo.

La qualità è affidata al DAC integrato LDAC che supporta la riproduzione di brani in modalità wireless ad alta risoluzione. È possibile riprodurre anche file DSD e PCM (384 KHz 32 bit) grazie ad S-Master HX ed eseguire l’upscaling dei brani da risoluzioni inferiori grazie al DSEE HX.

L’autonomia del Walkman è di 26 ore. Anche questo prodotto sarà disponibile nelle stesse varianti di colore delle cuffie, in modo da abbinarli o creare diversi accoppiamenti. Debutterà sul mercato a novembre.