Sony WI-1000XM2, cuffie ad archetto con cancellazione attiva del rumore

Le Sony WI-1000XM2 sono un paio di auricolari ad archetto con sistema di riduzione attiva del rumore.

Sony ha presentato le nuove cuffie WI-1000XM2, un modello ad archetto dotato di cancellazione attiva del rumore. Gli auricolari in-ear sono modellati per offrire un isolamento passivo, mentre il processore HD QN1 cancella attivamente il suono, per un livello di eliminazione del rumore ancora più elevato.

Anche i rumori di fondo delle cabine aereo vengono soppressi con efficacia, grazie alla funzione “Atmospheric Pressure Optimising”.

Gli altoparlanti sono composti da un sistema ibrido, con un driver dinamico da 9 mm e un driver dalla struttura bilanciata. Il processore HD di eliminazione del rumore integrato è dotato di elaborazione del segnale audio a 32 bit, convertitore digitale-analogico di alta qualità e amplificatore per cuffie.

Questo dovrebbe assicurare un alto rapporto segnale / rumore, con livelli ridotti di distorsione. La tecnologia Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX) esegue l’upscaling dei file compressi, anche in formato MP3, per riprodurre audio HD.

L’archetto per la nuca in silicone è molto flessibile e leggero, rendendo le WI-1000XM2 confortevoli anche dopo molte ore d’uso. La batteria, integrata agli estremi della cuffie, offre un’autonomia dichiarata fino a 10 ore. In caso di necessità la tecnologia a ricarica rapida permette di ottenere, in dieci minuti di ricarica, 80 minuti di riproduzione.

Gli auricolari magnetici permettono di tenerli al collo in maniera ordinata senza che si aggroviglino. Non manca l’integrazione con gli assistenti vocali, mentre l’applicazione Sony permette di regolare la resa sonora secondo i propri gusti. Non è ancora stato comunicato il prezzo, mentre la disponibilità è prevista per gennaio 2020.