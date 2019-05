Sony Xperia 1 ha finalmente una data: in Italia a partire dall’11 giugno

Xperia 1 può già essere prenotato su Amazon Italia al prezzo di 949,90 euro, ricevendo in regalo una micro-SD Sony da 64 Gigabyte.

Buone notizie per tutti gli utenti che attendono la commercializzazione di Xperia 1, nuovo smartphone top di gamma di casa Sony. Dopo essere stato presentato in occasione del Mobile World Congress 2019, la creatura dell’azienda giapponese è finalmente pronta ad arrivare sul mercato italiano. Sarà infatti possibile acquistarlo a partire dall’11 giugno, ma è già possibile prenotarlo attraverso Amazon a questo link.

Una delle caratteristiche principale di Xperia 1 è lo schermo. SI tratta infatti del primo smartphone al mondo a montare un display OLED Ultra Wide 4K (1644 x 3840 pixel) da 6,5 pollici. Il rapporto di forma è un insolito 21:9 il che permetterebbe – a detta di Sony – di fruire appieno dei contenuti multimediali. In tal senso, vi invitiamo a recuperare la recensione di Xperia 10, caratterizzato dal medesimo form-factor.

La modalità cinema con Dolby Atmos garantisce un'esperienza visiva di altissimo livello con i contenuti compatibili.

A muovere tutto c’è lo Snapdragon 855 di Qualcomm coadiuvato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. La parte grafica è affidata alla GPU Adreno 640 mentre quella software ad Android 9 Pie. Il comparto fotografico si compone di un sistema di tripla fotocamera posteriore disposta a semaforo con tutti i sensori (di cui un teleobiettivo e un grandangolo) da 12 MP con autofocus.

Peraltro, rispetto a quanto richiesto in Finlandia, Xperia 1 arriva in Italia a 50 euro in meno. Per acquistarlo attraverso Amazon infatti sono richiesti 949,90 euro, ricevendo tra l’altro in regalo una micro-SD Sony da 64 Gigabyte. Purtroppo, almeno per il momento, nessuna menzione circa la promozione che, in alcuni mercati, consente di acquistarlo in bundle con le cuffie wireless WH-1000XM3 sempre dell’azienda giapponese.

Dettaglio sulla tripla fotocamera.

Queste ultime hanno, da sole, un valore commerciale di 329 euro, una promozione che potrebbe certamente avere il proprio peso in ottima commerciale. Staremo a vedere se Sony porterà questa possibilità anche sul mercato italiano, nel frattempo attendiamo con ansia di testare sul campo Xperia 1.