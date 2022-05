Sony Xperia 10 IV è ufficiale, uno smartphone che non lesina sull’autonomia con una batteria di grandi dimensioni capace di farvi superare agevolmente la giornata senza il pensiero di doverlo ricaricare.

Il nuovo mid range giapponese può vantarsi di essere lo smartphone 5G più leggero al mondo e, per raggiungere tale obiettivo, non rinuncia a prestazioni eccelse come una fotocamera performante con stabilizzazione ottica, un design robusto e un audio coinvolgente.

Il display di Xperia 10 IV è di tipologia OLED, ha una grandezza di 6 pollici con una risoluzione 2K e un refresh rate standard a 60Hz. Il SoC è lo Snapdragon 695 5G, molto versatile e attento alla gestione dei consumi. La RAM è pari a 6GB.

Il design non si discosta molto da Xperia 10 III della precedente generazione. Sony approfitta del lancio del nuovo prodotto per dotarlo di accorgimenti estetici che servono a farlo differire quanto serve dal suo predecessore.

La fotocamera è posta in verticale nella parte posteriore, è formata da 3 sensori, ed è così composta:

fotocamera standard con OIS da 16MP;

sensore grandangolare da 12MP;

sensore macro da 8MP;

la fotocamera anteriore è composta da un sensore da 12MP che può scattare foto con l’ausilio dell’intelligenza a artificiale.

Anche i video sono stabilizzati e hanno la possibilità di essere registrati con HDR attivo. Quando si effettua lo zoom è possibile decidere in quale punto selezionare il focus, ciò nonostante l’autofocus è sempre presente e attivo. Inoltre la scena viene ottimizzata per scattare e registrare video in basse condizioni di luce.

Sony ha dotato lo smartphone in entrambi i lati – anteriore e posteriore – del Corning Gorilla Glass Victus, questo significa più resistenza a graffi o in cadute e urti accidentali. Inoltre è resistente ad acqua e polvere con una certificazione IP68.

Come dicevamo, particolare attenzione alla batteria che è da 5000mAh con Sony che assicura almeno tre anni di utilizzo e ricariche senza cali di autonomia.

Per chi è tradizionalista o non ne può fare a meno, in Xperia 10 IV trova spazio il jack audio da 3,5mm. Collegamento delle proprie cuffie preferite assicurato, godendo anche del suono migliorato ed equalizzato in alta definizione.

L’azienda giapponese ci tiene a fare la sua parte nella lotta contro l’inquinamento ambientale. Proprio per questo la confezione del dispositivo è circa il 50% più sottile di quelle degli smartphone delle generazioni precedenti. Il prezzo da pagare per essere green è non trovare ne il caricabatterie ne il cavo di ricarica presenti come accessori di serie.

Specifiche tecniche di Sony Xperia 10 IV

Display OLED 6″, risoluzione 2K

21:9

60Hz SoC Snapdragon 695 5G Memoria e RAM 128GB UFS 3.1 e 6GB RAM Fotocamera posteriore 16MP + 12MP + 8MP (standard + grandangolare + macro) Fotocamera anteriore 12MP Sistema operativo Android 12 Batteria e ricarica 5000mAh

18W Connettività 5G, NFC, GPS, A-GPS, Wi-Fi 6, Jack audio da 3,5mm

Prezzi e disponibilità

Sony Xperia 10 IV sarà disponibile da metà giugno al prezzo di 499 euro. Sarà disponibile in diversi colori tra cui nero bianco, grigio e lavanda.