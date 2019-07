Sony Xperia 1R potrebbe essere il primo smartphone con display 5K

Xperia 1R potrebbe essere il primo smartphone a godere di un display con risoluzione 5K. Potrebbe essere presentato a IFA 2019.

Sony potrebbe aggiudicarsi un nuovo primato. Xperia 1R potrebbe essere il primo smartphone a godere di un display con risoluzione 5K. Secondo alcune fonti non ufficiali, il produttore giapponese starebbe lavorando al successore di Xperia 1, il primo dispositivo con pannello OLED 4K presentato durante il Mobile World Congress 2019.

Il dispositivo in questione sarebbe identificato con la sigla J8220 e potrebbe essere quello che fino a questo momento abbiamo chiamato Xperia 2. Sulla base delle informazioni trapelate, lo smartphone dovrebbe integrare un display da 6,1 pollici con risoluzione di 5.040 x 2.160 pixel con rapporto di forma in 21:9, divenuto ormai tratto distintivo dei dispositivi Sony. Per avere un termine di paragone, Xperia 1 ha un pannello da 6,5 pollici con una risoluzione di 3.840 x 1.664 pixel (4K).

Facendo riferimento a quanto emerso su Xperia 2, il terminale potrebbe integrare un sistema di tripla fotocamera posteriore posizionato sul lato sinistro. Il processore indicato è lo Snapdragon 855 di Qualcomm anche se – a questo punto – è ipotizzabile la presenza della versione Plus del SoC accoppiato a 6 GB di RAM in quanto non avrebbe senso migliorare solamente la risoluzione del display. La batteria dovrebbe essere da 3.200 mAh.

Non è chiaro dunque quali saranno le novità che potrebbe introdurre Sony su Xperia 1R. Per il momento si tratta di mere indiscrezioni e stranisce la possibilità che il produttore giapponese possa annunciare il successore di uno smartphone a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro. Xperia 1R, infatti, potrebbe essere ufficializzato a Berlino sfruttando la vetrina mediatica di IFA 2019.