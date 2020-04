Sony starebbe per lanciare Xperia 5 II, un nuovo dispositivo 5G di modeste dimensioni. Secondo le prime indiscrezioni, il suo debutto sarebbe fissato per la seconda metà del 2020 e potrebbe avvenire in Giappone.

Sembrerebbe che il produttore abbia deciso di scegliere un display da 5,6 o 5,8 pollici. Questa caratteristica, qualora venisse confermata, lo renderebbe il primo dispositivo 5G dotato di uno schermo con una diagonale che misura meno di 6 pollici.

Secondo molti, questo prodotto potrebbe essere acceso da un processore di fascia alta dell’anno scorso, ovvero Qualcomm Snapdragon 855. Per il momento, non vi è nulla di certo. Il nome di questo dispositivo potrebbe addirittura essere differente. Non si esclude che esso possa coincidere con Sony Xperia 9 (con Snapdragon 765G).

Ricordiamo inoltre che l’azienda potrebbe prepararsi a lanciare diversi prodotti. Abbiamo già parlato di Sony Xperia 1 II (forse con due sensori Sony da 12 MP e un sensore Samsung da 12 MP) e gli auricolari true wireless WF-XB700 (con la certificazione IPX4 e un’autonomia di circa 9 ore).

Non ci resta che attendere e scoprire tutte le informazioni su quello che potrebbe essere lo smartphone 5G con il display meno ampio tra quelli disponibili nel mercato.