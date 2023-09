Sony ha annunciato ufficialmente il nuovo Xperia 5 V durante IFA 2023 di Berlino. Il dispositivo si presenta come un completo redesign, qualcosa di inatteso conoscendo l’azienda giapponese che è rimasta stagnante ormai da diversi anni sotto questo aspetto, mantenendo però sempre l’idea alla base di compattezza e leggerezza senza rinunce.

L’Xperia 5 V è caratterizzato da un design completamente rinnovato, anche se ovviamente derivato dai modelli precedenti, con dimensioni di 154 x 68 x 8,6 mm e un peso di 186 g. Il dispositivo è realizzato in alluminio e vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, con nella parte frontale un display OLED in 21:9 da 6,1 pollici e dalla risoluzione FHD+, in grado di raggiungere un refresh rate massimo di 120Hz. Lo smartphone ha una certificazione IP65/IP68 per la resistenza all’ingresso di acqua e polvere.

Il cuore dell’Xperia 5 V è il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, abbinato a 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 5000mAh, che supporta la ricarica rapida a 30W e la ricarica wireless.

Il comparto fotografico dell’Xperia 5 V è composto da soli due sensori posteriori invece dei soliti tre: la fotocamera principale è da 54MP (utilizza 48MP del sensore e le immagini sono scattate sempre e solo a 12MP con pixel binning) con lenti dalla lunghezza focale pari a 24mm e un sensore grandangolare da 12MP (16mm). Sony vanta una terza lunghezza focale virtuale, 48mm (ovvero zoom 2x) che viene ottenuta ritagliando 12MP al centro del sensore da 48MP principale. I risultati sono migliori di un teleobiettivo perché il sensore e le lenti sono più luminosi di quelle di un teleobiettivo dedicato secondo Sony, ma non è una vera lente da 48 mm e i fotografi appassionati sentiranno la mancanza di una lente tele dedicata.

Oltre alla tradizionale fotografia ritrattistica, il dispositivo offre la possibilità di catturare ritratti ricchi di dettagli e vitalità. Entra in gioco la funzione “Creative Look”: una selezione di preset cromatici che trasforma l’atto fotografico in un’espressione artistica. Questo permette agli utenti di abbinare colori e tonalità in modo naturale, senza dover intervenire in fase di post-produzione.

Un’altra evoluzione notevole è la modalità bokeh, ulteriormente raffinata rispetto ai modelli precedenti. Sfruttando la tecnologia dell’intelligenza artificiale, l’Xperia 5 V porta l’effetto bokeh a un livello di raffinatezza superiore. Questa caratteristica avvicina la qualità delle immagini a quella delle fotocamere con obiettivi intercambiabili, aprendo nuove prospettive per gli appassionati di ritratti.

Nell’era della creazione di contenuti video, l’Xperia 5 V si distingue grazie all’app “Video Creator”. Questa applicazione offre una funzione di editing automatico che trasforma clip grezze in video raffinati. La selezione di immagini, video e una colonna sonora appropriata è tutto ciò di cui si ha bisogno: l’app si occupa del resto, consegnando un video finale in appena un minuto. Perfino chi è nuovo al mondo del video editing può creare facilmente clip da condividere sui social media. E per chi ama personalizzare ogni dettaglio, l’app offre opzioni per regolare clip e filtri in base all’atmosfera creativa desiderata.

Tutte le fotocamere registrano in 4K a 120fps con la possibilità di sfruttare tutte le modalità manuali che Sony ci ha insegnato a conoscere negli anni, perfetto per i creator e i creativi. La fotocamera frontale è da 12MP.

L’Xperia 5 V arriva con a bordo Android 13, la versione più recente del sistema operativo mobile di Google, al prezzo consigliato di 999,00 euro. Ancora non abbiamo notizie su se e quando lo smartphone sarà disponibile all’acquisto sul territorio italiano.