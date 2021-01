Sony Xperia Compact: il ritorno sembra vicino, aperta la sfida ad iPhone 12 Mini?

Sony è stata una delle poche aziende ad avere a listino degli smartphone top di gamma compatti, almeno fino al 2019, quando il colosso giapponese ha deciso di abbandonare questa strada e concentrarsi esclusivamente su device dalle dimensioni decisamente più generose, adattandosi principalmente al trend generale degli ultimi anni ed andando così a perdere uno dei suoi marchi di fabbrica più distintivi. Molto presto però la situazione potrebbe ribaltarsi nuovamente: a quanto pare, la linea Xperia Compact è pronta a tornare sul mercato.

Grazie infatti al noto tipster Steve Hemmerstoffer, fonte sempre molto autorevole quando si tratta di preannunciare l’arrivo di nuovi smartphone, sono stati resi disponibili i rendering, sotto forma di CAD, di un futuro smartphone Sony, il quale dovrebbe appartenere appunto alla serie Xperia Compact. Considerate le sue dimensioni e presunte caratteristiche, potrebbe presto porsi in diretta concorrenza con la soluzione offerta da Apple, l’iPhone 12 Mini.

Lo smartphone misurerebbe solo 140 x 68,9 x 8,9 mm, dati che lo renderebbero molto più piccolo della maggior parte dei top di gamma attuali e leggermente più grande della soluzione compatta offerta dalla casa di Cupertino. L’ultimo smartphone Sony ad offrire delle dimensioni simili è stato l’Xperia XZ2 Compact.

Le misure così contenute sarebbero dettate dalla presenza di un display da 5,5 pollici con cornici estremamente sottili e di un piccolo notch frontale. Considerato lo spessore del device, è molto più provabile che possa presentarsi al pubblico come un prodotto di fascia medio-alta che come un vero e proprio top di gamma.

Andando ad analizzare le altre presunte caratteristiche, dovremmo trovare una fotocamera anteriore, inserita proprio nel notch, con un sensore da 8 megapixel accompagnata da due sensori posteriori, posti verticalmente, con il principale da 13 MP assieme al flash LED, mentre per il secondario non si hanno ancora notizie specifiche.

Il design sembrerebbe rispecchiare quanto di buono già visto sugli ultimi smartphone Sony ed in particolare sull’Xperia 1 II e l’Xperia 5 II. È dunque lecito attendersi uno scanner per le impronte digitali posto lateralmente, probabilmente sul pulsante di accensione e spegnimento, assieme al bilanciere per il volume ed al pulsante dedicato per lo scatto.

Interessante poi sottolineare l’aggiunta del jack da 3,5mm, assieme ad una porta USB-C, posta nella parte inferiore che andrebbe a suggerire anche la presenza della ricarica rapida. L’audio dovrebbe essere invece di tipo stereo, con un altoparlante posto di fianco all’USB-C.

Sotto la scocca sarebbe stata indicata l’implementazione di un SoC Snapdragon 775G, non ancora ufficialmente annunciato e presunto successore del Qualcomm Snapdragon 765G, utilizzato su diversi smartphone di fascia media ma anche in qualche top di gamma come il Google Pixel 5. Inevitabile dunque anche la possibilità di sfruttare la connettività 5G.

Non ci sono al momento altre informazioni a riguardo, ma quel che è possibile immaginare, stando anche alle varie indiscrezioni rincorse in passato, è che lo smartphone possa arrivare sul mercato con il nome di Sony Xperia 1 III Compact. Il lancio sarebbe previsto tra fine febbraio e l’inizio del mese di marzo.