Sony Xperia Compact: un nuovo modello potrebbe arrivare presto

Sony potrebbe presto lanciare un nuovo dispositivo di fascia media, ovvero Xperia Compact. Questo periodo, per la divisione dedicata agli smartphone del brand giapponese, non è dei migliori. Basti pensare che la società ha chiuso il 2018 con solo 6,5 milioni di smartphone venduti, contro i 13,5 milioni dell’anno precedente. Il 2019, secondo le prime previsioni, potrebbe rappresentare un ennesimo crollo. Per riuscire a conquistare clienti, Sony starebbe pensando di rilasciare nuovi dispositivi.

Alcune indiscrezioni farebbero intendere che, durante il MWC 2020, oltre agli smartphone di punta, potrebbe arrivare un nuovo modello di Sony Xperia Compact. Il design, stando alle prima immagini, sarebbe molto simile a quello di Xperia 1. Potremmo trovare un display da 5,5 pollici (aspect ratio in 21:9) e un processore Qualcomm Snapdragon 665.

Il nuovo device dovrebbe quindi collocarsi nella fascia media, affiancando così gli altri prodotti di fascia alta che saranno annunciati prossimamente.

Questo sembrerebbe rappresentare un ennesimo tentativo per risollevare la situazione, attualmente non molto rosea. Il gruppo, infatti, starebbe addirittura pensando di chiudere la divisione mobile, dati i risultati non molto soddisfacenti degli ultimi mesi.