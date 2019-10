Sony Xperia, ecco una prima lista degli smartphone che riceveranno Android 10

Sony non ha ancora reso noto l'elenco degli smartphone che riceveranno Android 10. Nell'attesa ci ha pensato NTT Docomo, operatore telefonico giapponese, pubblicando un suo elenco di smartphone che hanno in serbo l’aggiornamento.

Sony non ha ancora messo al corrente i suoi numerosi utenti su quando rilascerà l’aggiornamento ad Android 10. Nell’attesa, l’operatore telefonico giapponese NTT Docomo ha rilasciato una lista contenente l’elenco di alcuni dispositivi del brand giapponese che dovrebbero a “breve” aggiornarsi all’ultima versione del robottino verde.

Sebbene Sony risulti essere uno dei brand con tempi relativamente brevi riguardo gli aggiornamenti software, al momento, sono evidenti dei rinvii. Quali saranno gli smartphone Sony a ricevere Android 10? L’unica certezza, al momento, è che tutti i flagship Xperia che sono stati lanciati sul mercato tra 2018 e 2019 dovrebbero ricevere l’aggiornamento nei mesi a seguire. Il problema sostanziale, riguarda certamente tutti gli smartphone di fascia media e soprattutto i dispositivi giunti sul mercato durante il 2017. Senza dubbio, l’aspettativa è che anche questi ultimi possano ricevere le ottimizzazioni che Android 10 fornisce ai dispositivi.

Come detto, l’operatore telefonico giapponese NTT Docomo ha reso disponibile un elenco di smartphone Sony che riceveranno l’aggiornamento. Naturalmente, la lista pubblicata fa riferimento solamente al mercato del territorio giapponese e ai dispositivi di cui dispone lo stesso operatore. Nella lista presente di seguito mancano, difatti, Xperia 10 e Xperia 10 Plus, proprio perché non presenti tra gli smartphone distribuiti dall’operatore.

Stando alla lista pubblicata da NTT Docomo gli smartphone che riceveranno Android 10 sono i seguenti:

Xperia XZ2

Xperia XZ2 Compact

Xperia XZ2 Premium

Xperia XZ3

Xperia 1

Xperia 5

Xperia Ace ( smartphone esclusivo dell’operatore)

Nonostante non si tratti di una lista ufficiale Sony e, facendo riferimento solamente ad altri mercati, ci permette di avere un’idea più o meno chiara di quali saranno gli smartphone a ricevere l’ultimo aggiornamento del robottino verde.