Sony Xperia XZ3: la fotocamera non brilla nei test di DxOMark

Sony Xperia XZ3 ha ottenuto un punteggio medio di 73 punti: 76 per la parte fotografica e 85 per i video. Male lo zoom e l'effetto bokeh. Buoni autofocus, resa cromatica ed esposizione.

Il portale di riferimento in ambito fotografico, DxOMark, ha testato a fondo la fotocamera di Sony Xperia XZ3 attribuendogli un risultato di 79 punti. Un punteggio inferiore rispetto ad alcuni concorrenti e anche a Xperia XZ Premium che aveva totalizzato 83 punti.

Nello specifico, lo smartphone della casa giapponese ha ottenuto 76 per la parte fotografica e ben 85 per la parte video. Ricordiamo, inoltre, che posteriormente Xperia XZ3 monta un singolo sensore da 19MP con apertura f/2.0. Le funzioni che hanno fatto abbassare la media sono stati lo zoom (27) – a causa della mancanza di un teleobiettivo – e l’effetto bokeh (25), la cui imprecisione l’abbiamo sottolineata anche nel corso della nostra recensione che potete leggere qui.

Credit Image: DxOMark

DxOMark, però, elogia la buona esposizione (85) in ogni condizione di luce, l’accurato sistema di messa a fuoco automatico (76) e la buona resa cromatica (76). La gamma dinamica, invece, viene considerata “notevolmente più limitata rispetto ad altri smartphone di fascia alta”. In alcuni casi di illuminazione intensa, è stato riscontrato un contrasto relativamente basso restituendo un effetto quasi opaco.

Come detto in apertura, il test video è andato decisamente meglio grazie all’efficiente stabilizzazione elettronica dell’immagine (89), a una buona esposizione generale e alla precisione dell’autofocus. Insomma, in buone condizioni Sony Xperia XZ3 può restituire dei risultati soddisfacenti ma è ancora lontano da alcuni concorrenti o dalla qualità fotografica di dispositivi come Mate 20 Pro di Huawei.

La situazione potrebbe cambiare con l’arrivo di Xperia 1, presentato in occasione del Mobile World Congress di Barcellona. Per il suo nuovo top di gamma, l’azienda giapponese ha deciso di introdurre un sistema di tripla fotocamera dove tutti i sensori (principale, teleobiettivo e grandangolare) sono da 12MP. Inoltre, stando a quanto dichiarato ultimamente da un dirigente dell’azienda, Sony Mobile avrebbe cominciato a “sfruttare” le competenze della divisione Sony Alpha per migliorare la qualità fotografica dei suoi smartphone.