Auricolari Anker con 22 EQ preimpostati: doppio sconto a soli 20€!

Buone notizie per chi è alla ricerca di auricolari TWS con funzioni potenziate dall'IA (presente ormai quasi ovunque), resistenti e con audio personalizzabile tramite app. Oggi su Amazon sono infatti disponibili i Soundcore by Anker P20i con un doppio sconto. Il prezzo è già ridotto del 14%, e inoltre, selezionando il coupon sulla pagina del prodotto, si ottiene un ulteriore sconto del 30%, permettendovi di acquistare questi auricolari in-ear a soli 20€ circa.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 30% durante il checkout

Soundcore by Anker P20i, chi dovrebbe acquistarli?

I Soundcore by Anker P20i sono ideali per chi è alla ricerca di auricolari wireless in-ear che combinino comfort ed elevate prestazioni audio a un prezzo accessibile. Questi auricolari sono consigliati a coloro che apprezzano una esperienza di ascolto dinamica e personalizzata, grazie ai driver da 10 mm che garantiscono bassi intensi e a un'app dedicata che offre fino a 22 opzioni di equalizzazione.

Altamente consigliati anche per sportivi, grazie alla loro resistenza all'acqua IPX5, che possono indossarli durante gli allenamenti o in condizioni climatiche avverse senza timore di danneggiarli. Con un'autonomia di 30 ore e la possibilità di una ricarica rapida, che offre 2 ore di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica, sono poi ottimi per chi ha uno stile di vita attivo e non vuole preoccuparsi di doverli ricaricare frequentemente.

Il design compatto e la custodia di ricarica portatile rendono i Soundcore by Anker P20i una scelta eccellente per chi cerca auricolari da portare sempre con sé, assicurando un'esperienza di ascolto di qualità in qualsiasi momento e luogo. Il doppio sconto, o uno di essi, potrebbe concludersi da un momento all'altro, pertanto non lasciatevi sfuggire questa occasione, tra le più interessanti di oggi.

