Siete alla ricerca di un paio di auricolari true wireless che vi offrano un’esperienza audio eccezionale, caratterizzata da un suono cristallino, cancellazione attiva del rumore e una lunga durata della batteria? In tal caso il prodotto perfetto per voi sono i Soundcore Liberty 3 PRO, oggi scontati a soli 99,00€!

Amazon, infatti, ha proposto uno sconto del 28% rispetto al prezzo di listino di 139,79€, permettendovi di risparmiare ben 30,00€ su un paio di auricolari davvero incredibili. Solo tre volte in passato sono stati scontati così tanto, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione.

Il cuore pulsante degli auricolari Soundcore Liberty 3 PRO è l’esclusiva tecnologia ACAA 2.0 a doppio driver coassiale, grazie alla quale potrete godere di suoni ad alta e bassa frequenza dalla qualità senza precedenti. L’ampio soundstage vi immergerà in un panorama sonoro dettagliato e spazioso, con bassi profondi, medi melodiosi e alti cristallini.

Inoltre, potrete provare una cancellazione del rumore su misura per voi: mentre quella standard si limita a regolare il rumore in base a dati preimpostati, il sistema HearID ANC dei Soundcore Liberty 3 PRO analizza le caratteristiche uniche delle vostre orecchie e il livello di pressione interna per creare un profilo individuale. Così facendo i suoni esterni verranno ridotti al minimo i suoni esterni, permettendovi di immergervi completamente nella vostra musica preferita.

Non dovrete sacrificare il comfort per una qualità audio superiore, dato che gli auricolari sono stati progettati con una forma ergonomica a tre punti e un dispositivo di scarico della pressione interno, garantendo la massima comodità per tutta la giornata. Infine, avrete a disposizione fino a 32 ore di autonomia sfruttando la custodia, mentre una singola carica vi offrirà ben 8 ore di riproduzione continua.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, dato che sia la promozione che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve.

