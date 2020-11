SPID e PagoPA: impara a usare gratuitamente gli strumenti della PA con TIM

I nuovi corsi di formazione organizzati da TIM come parte dell’Operazione Risorgimento Digitale in collaborazione con oltre trenta partner tra pubblici e privati prendono il via da oggi. Le classi online proposte serviranno a formare i cittadini all’uso consapevole della rete, in modo da poter cogliere le opportunità ed i vantaggi che la vita digitale può offrire in questi momenti difficili.

Le prime 18 classi del corso “Migliorare la vita nel digitale” prendono il via a partire da oggi. Sono più di 60 i tutor e gli insegnanti pronti a spiegare come internet possa essere un supporto concreto nella vita quotidiana nel corso dei webinar settimanali dalla durata di circa un’ora. Oltre alle lezioni online, sono stati messi a disposizione moltissimi materiali di approfondimento, test ed esercitazioni da fruire in e-learning.

I primi quattro appuntamenti tratteranno i seguenti argomenti:

Il digitale in tasca : per ottimizzare e personalizzare le configurazioni del proprio device, scoprire gli strumenti digitali quali cloud, antivirus, password e pin;

: per ottimizzare e personalizzare le configurazioni del proprio device, scoprire gli strumenti digitali quali cloud, antivirus, password e pin; Pagamenti digitali in sicurezza : per gestire in sicurezza home banking, e-commerce e shopping online;

: per gestire in sicurezza home banking, e-commerce e shopping online; Io, Cittadino digitale : per conoscere e imparare ad utilizzare gli strumenti della PA e migliorare la vita quotidiana: da SPID a PagoPA fino al Fascicolo Sanitario Elettronico;

: per conoscere e imparare ad utilizzare gli strumenti della PA e migliorare la vita quotidiana: da SPID a PagoPA fino al Fascicolo Sanitario Elettronico; Salute e benessere on line: un’introduzione alle applicazioni per la salute, benessere e tempo libero, oltre al mondo della medicina che cambia con il digitale.

“La scuola online promossa da Operazione Risorgimento Digitale, che utilizza la piattaforma Google Workspace e che vede la collaborazione della Fondazione Mondo Digitale, si rivolge a persone di ogni età residenti in tutte le regioni italiane che possono partecipare senza avere specifiche competenze di partenza: basterà una sufficiente padronanza nell’uso dei principali device e, soprattutto, il desiderio di scoprire nuovi strumenti e applicazioni per vivere appieno la società digitale” scrive TIM nel proprio comunicato stampa.

L’Operazione Risorgimento Digitale conferma l’impegno di TIM e dei propri partner nel cercare di ridurre il digital divide culturale del nostro Paese, insegnando ai cittadini a sfruttare al meglio i servizi della pubblica amministrazione che si stanno sempre di più evolvendo per adeguarsi al mondo online.

Per poter accedere ai corsi e conoscere tutte le informazioni sul progetto è possibile consultare la pagina dedicata all’iniziativa.