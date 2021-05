Split UI, ecco la nuova interfaccia Samsung che debutterà sui pieghevoli 2021

Il lancio di Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 è sempre più vicino, l’azienda coreana dovrebbe presentare i nuovi modelli di smartphone pieghevole entro l’estate di quest’anno. I rumor si susseguono insistenti ed il più recente sembra indicare come l’azienda abbia lavorato sodo non solo lato hardware ma anche per il miglioramento del software dei propri foldable.

Una nuova interfaccia chiamata Split UI potrebbe fare il proprio debutto sui nuovi prodotti dell’azienda per poi raggiungere i modelli esistenti in futuro.

L’informazione arriva da una fonte più che autorevole, il famoso leaker Ice Universe (@UniverseIce) ha alle sue spalle uno storico davvero notevole di informazioni condivise rivelatesi poi corrette. Questa volta la sua attenzione si è concentrata su Samsung e sui futuri smartphone pieghevoli che dovrebbero essere annunciati al mondo entro agosto di quest’anno.

Secondo i tweet pubblicati dall’utente, Samsung sarebbe pronta a presentare non solo due nuovi smartphone, i tanto vociferati Z Fold 3 e Z Flip 3, ma anche una nuova versione della propria interfaccia utente derivata dalla One UI e adattata appositamente ai prodotti con display flessibile: la Split UI.

Il leaker non si è però accontentato di condividere questa informazione, ha pubblicato una serie di corti video che dimostrano il funzionamento di questa nuova interfaccia utente, video probabilmente presi dal materiale che l’azienda sta preparando in attesa della pubblicazione sul proprio sito web.

We may be able to see the new adaptive UI on Fold3: Split UI pic.twitter.com/gCARLGjJUI — Ice universe (@UniverseIce) May 23, 2021

La nuova interfaccia di Samsung sarà studiata dal principio con in mente uno spazio di lavoro in grado di cambiare dimensione, in pratica si tratterà di una UI adattiva che si adatterà facilmente alla variazione della diagonale del display su cui è visualizzata.

Non solo, sembra che le applicazioni a pieno schermo che hanno i propri contenuti divisi in due colonne, come accade per esempio con l’app Messaggi, permetteranno all’utente finale di ridimensionare lo spazio dedicato alle singole sezioni di app.



Non ci resta che aspettare ancora qualche mese prima di poter vedere dal vivo le novità che Samsung sta preparando per noi e per poter provare con mano i nuovi foldable dell’azienda!