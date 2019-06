Spotify: in arrivo la riproduzione in contemporanea su più dispositivi?

Spotify sarebbe al lavoro su una funzione di Social Listening che possa permettere agli utenti di controllare e di ascoltare la stessa playlist in contemporanea su più dispositivi. La nuova funzione è stata scoperta dalla sviluppatrice Jane Manchun Wong che ha pubblicato delle immagini mostrando come potrebbe funzionare.

La società non ha rilasciato informazioni sulla probabile futura feature limitandosi a riferire a Engadget che vengono sempre testate nuovi prodotti ed esperienze, ma che per il momento non c’è nessuna novità da condividere. Non è da escludere che possa arrivare entro questa estate. Già da tempo, Spotify permette la condivisione della playlist che può essere modificata dagli amici con cui si decide di condividerla. La novità sarebbe la condivisione della riproduzione in tempo reale. Alla luce delle informazioni riportate dalla fonte, sarà possibile accedere alla playlist scansionando un codice QR oppure tramite il link di riferimento.

Spotify is working on Social Listening, letting friends to control music together with their own devices

Scan Spotify Code or open link for it to begin

For example, I'm listening Spotify right now. Feel free to introduce me new music: https://t.co/f59D0sis7Y pic.twitter.com/nPOlcPwQdG

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 31, 2019