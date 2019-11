Spotify lancia ufficialmente un’applicazione pensata per i bambini

Spotify Kids è un'applicazione pensata per i bambini dai 3 anni in su. È disponibile per adesso solo in Irlanda ed è pensata sia per Android che per iOS.

Spotify ha appena lanciato in Irlanda Spotify Kids, una nuova applicazione pensata appositamente per gli ascoltatori più piccoli. L'app potrà essere utilizzata senza costi aggiuntivi da tutti coloro i quali hanno scelto un abbonamento "Spotify Premium Family" (piano con un costo mensile di 14,99 euro). L'esperienza offerta dalla nuova app è perfetta per i bambini dai 3 anni in su. La piattaforma è totalmente sprovvista di pubblicità e tutti i contenuti sono selezionati. I giovani utenti si troveranno quindi a poter esplorare liberamente delle tracce audio compatibili con il loro specifico target. I genitori avranno il pieno controllo: essi potranno scegliere "Audio for Young Kids" o "Audio for Older Kids", in base all'età del figlio. Anche il design dell'app è stato rivisto e semplificato. Invece di includere più schede, come succede con la versione "classica" della piattaforma, Spotify Kids è composto da una singola area piena di colori, illustrazioni e personaggi. In questo modo, anche i bambini più piccoli potranno navigare tra i contenuti disponibili e scegliere quello che preferiscono. La società si impegna inoltre a ideare delle playlist pensate appositamente per i bimbi. Spotify Kids è attualmente disponibile solo in Irlanda. Durante i prossimi mesi, dopo questa prima fase di test, l'app, disponibile per Android e iOS, sarà portata anche negli altri stati.