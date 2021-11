Spotify manda in pensione Car View, la scelta divide gli utenti

Ascoltare la musica è una delle attività più comuni in auto, ma è importante mantenere sempre alta l’attenzione su quello che avviene in strada. Per questo motivo, sempre più piattaforme e servizi di streaming si sono impegnate nel corso del tempo a equipaggiare le proprie app con una modalità pensata per l’utilizzo in auto, che riduce al minimo le distrazioni e utilizza bottoni più grandi per la selezione dei brani.

Per questo motivo stupisce la scelta di Spotify, uno dei servizi di streaming più popolari per la riproduzione di brani musicali e podcast, che proprio in questi giorni ha disabilitato la funzionalità Car View dall’app per Android, causando non poco malcontento tra i suoi utenti.

A divulgare per prima la notizia è stata la testata Android Police, che è inizialmente venuta a conoscenza dell’eliminazione di Car View monitorando i forum della community di Spotify, dove una discreta quantità di utenti si era riversata per esprimere la propria confusione. La modalità auto, a cui si poteva accedere facilmente dalle impostazioni, era infatti scomparsa, lasciando loro solo la possibilità di utilizzare l’interfaccia standard anche alla guida.

Abbiamo verificato questa notizia su un terminale Android e in effetti, anche sul territorio italiano, l’opzione “Auto” nelle impostazioni di Spotify non risulta più cliccabile. Al posto della modalità Car View è presente un avvertimento generico sull’utilizzo dell’app alla guida: Presta sempre la massima attenzione alla strada e rispetta tutte le norme sulla circolazione.

Un moderatore interno a Spotify ha poi confermato sempre sul forum di Spotify l’eliminazione della modalità Car View per Android, con la seguente giustificazione:

“Possiamo confermare che abbiamo mandato in pensione la modalità Car View. Questo però non significa che non vogliamo migliorare il modo in cui i nostri utenti ascoltano Spotify alla guida. Al contrario, stiamo attivamente esplorando una varietà di nuovi modi di offrire la migliore esperienza di ascolto possibile in auto. Pensate al ritiro di Car View come a qualcosa di necessario nel tentativo di fare spazio a future nuove innovazioni. Per favore, portate pazienza con noi per il momento. Mentre lavoriamo dietro le quinte per migliorare la vostra esperienza, un’alternativa hands free è rappresentata dall’ascolto tramite Google Assistant“.

Le “future nuove innovazioni” a cui Spotify fa riferimento sono in effetti già realtà almeno sul territorio statunitense: nella primavera del 2021 l’azienda ha immesso sul mercato Car Thing, il suo primo prodotto hardware.

Il prodotto, dal costo di 80 dollari, consiste in uno strano device con schermo touchscreen e manopola, simile nella forma e nelle dimensioni a un navigatore satellitare da connettere al sistema audio delle automobili non ancora dotate di sistemi di infotainment, che permette di navigare in un’interfaccia semplificata di Spotify e ricevere comandi vocali.

Appare quindi più che giustificato il malcontento degli utenti Spotify, che hanno visto scomparire una feature compresa nell’app e pensata per migliorare la sicurezza alla guida, ovvero in un contesto potenzialmente rischioso, per migliorare le vendite di un dispositivo aggiuntivo pensato proprio per rispondere a questo stesso bisogno.

Per chi utilizza Spotify da un dispositivo Android (l’app per iOS sembra per adesso conservare la funzionalità Car View) l’unica alternativa, suggerita anche all’interno del forum, è sincronizzare il proprio Google Assistant con il servizio di streaming e utilizzare i comandi vocali.