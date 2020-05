Spotify rimuove il limite di 10 mila brani: musica illimitata!

Spotify ha appena annunciato nel proprio blog ufficiale di aver rimosso il limite di 10.000 tracce audio scaricabili nel proprio smartphone per l’ascolto offline. Dopo aver raggiunto il precedente limite, gli utenti si trovavano davanti a un messaggio con cui veniva annunciato loro che per scaricare altre canzoni bisognava prima eliminarne qualcuna.

Da diversi anni, ogni utente può scaricare un massimo di 10.000 brani in ogni dispositivo (in 5 device complessivi) che possono poi essere ascoltati in qualunque momento. La funzionalità è molto utile, dato che permette agli abbonati di poter ascoltare la propria musica preferita anche dove non è disponibile una connessione a internet stabile. Spotify, il servizio di streaming musicale più scelto, ha però annunciato che le cose sono appena cambiate: il limite è stato totalmente rimosso.

Alcuni utenti potranno ancora ricevere il messaggio che notifica loro che il limite è stato raggiunto, visto che la novità è ancora in fase di roll out. Durante le prossime ore, la nuova esperienza sarà estesa a tutti. Precisiamo, inoltre, che il limite dei 10.000 brani inseriti in una playlist è ancora valido.