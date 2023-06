SpaceX, l’azienda aerospaziale fondata da Elon Musk, ha fatto notizia per i suoi ambiziosi piani di colonizzazione di Marte con il suo razzo Starship. Ma l’azienda sta lavorando anche a un altro progetto che potrebbe avere un impatto enorme sulla Terra: Starlink, una costellazione di satelliti che mira a fornire accesso a Internet ad alta velocità a chiunque, ovunque.

Starlink ha gradualmente ampliato la sua copertura e le sue capacità, lanciando migliaia di satelliti in orbita e offrendo il servizio a clienti in regioni selezionate. Ma l’azienda sta anche testando Starlink in ambienti estremi, ad esempio ha montato il sistema a bordo del razzo Starship durante il suo volo di prova nell’aprile 2023.

Fonte: Carter Goode

Secondo un tweet dell’account dedicato a Starlink, durante il test il servizio Internet ha stabilito un record di altitudine e di velocità per l’uso in volo, fornendo connettività ad oltre 123.600 piedi e viaggiando a Mach 1,7 (quasi il doppio della velocità del suono). Si tratta di un risultato impressionante, se si considera che la maggior parte degli aerei di linea vola ad altitudini di circa 40.000 piedi e a velocità di circa 0,8 Mach.

Starlink set an altitude and speed record for use in-flight during Starship’s first flight test, providing connectivity at 123,600+ feet and while traveling at Mach 1.7! ️ pic.twitter.com/A51d7RJLCR — Starlink (@Starlink) June 2, 2023

Una foto scattata dall’appassionato Carter Goode (in apertura) mostra quello che sembra essere un terminale utente Starlink installato sul prototipo Starship SN15 lanciato ad aprile. Il terminale utente, noto anche come parabola o antenna, è un dispositivo che solitamente comunica con i satelliti Starlink e si collega a un router o a un modem per fornire accesso a Internet.

SpaceX aveva precedentemente richiesto alla Federal Communications Commission (FCC) l’autorizzazione a testare Starlink durante le missioni di volo spaziale orbitale e i voli di prova suborbitali del suo razzo Starship. L’azienda ha dichiarato che questi test avrebbero contribuito a determinare se Starlink è adatto a fornire connettività agli astronauti e ai carichi utili a bordo dei suoi veicoli spaziali.

Il successo del test di Starlink su Starship potrebbe aprire la strada a future applicazioni del servizio Internet, come la fornitura di accesso interplanetario a Internet per i coloni di Marte o la possibilità di comunicare tra diversi veicoli Starship. Potrebbe inoltre aprire nuove possibilità di utilizzo di Starlink su altri tipi di velivoli o veicoli che richiedono un accesso a Internet ad alta velocità e a bassa latenza.