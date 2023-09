Dopo aver festeggiato il suo decimo anniversario il mese scorso, Telegram ha annunciato una serie di nuove funzionalità e miglioramenti per gli utenti regolari e Premium. Tra i cambiamenti più importanti inclusi in questo aggiornamento ci sono la possibilità di inserire gli adesivi nelle Storie e, per i canali, di pubblicare Storie sfruttando un sistema di boost. A proposito di canali, vi siete già iscritti ai nostri canali dedicati alle migliori offerte e ai migliori sconti hardware e tech?

Da oggi, gli utenti di Telegram possono concedere ai canali la possibilità di pubblicare storie offrendo loro dei “boost”. Tuttavia, solo gli utenti Telegram Premium ricevono un “boost” che può essere assegnato a qualsiasi canale a loro scelta.

Ogni canale può salire di livello una volta ottenuto un numero definito di “boost”, e, cosa più importante, per ogni livello gli utenti Telegram possono pubblicare una storia aggiuntiva al giorno. È un sistema piuttosto complicato e pensato per incentivare le persone a pagare l’abbonamento Premium per potenziare i canali preferiti.

Telegram Storie

Telegram ha anche annunciato che i canali possono chiedere ai propri iscritti di fornire “boost” utilizzando un link speciale. Il link può essere generato recandosi su Informazioni del canale / Altro / Statistiche / Boost. Una volta che un canale raggiunge il livello 10, otterrà: “+15 resistenza ai troll e sbloccherà delle skin amministrative uniche”… qualunque cosa questo significhi.

Inoltre, una volta che un canale sblocca le Storie, tutti gli amministratori con un abbonamento Telegram Premium potranno pubblicarle semplicemente toccando l’icona + nella pagina delle Informazioni del canale.

Inoltre, l’ultimo aggiornamento, introduce la possibilità di aggiungere adesivi di reazione alle Storie. Ogni storia pubblicata dai canali mostrerà ora i contatori di reazione per consentire agli utenti di vedere quante persone reagito e con quale stato d’animo. Gli abbonati Premium, inoltre, possono utilizzare qualsiasi emoji personalizzata oltre agli adesivi regolari.

Con l’ultima versione di Telegram, infine, gli utenti possono utilizzare qualsiasi file audio, presente nei loro dispositivi, all’interno delle Storie. per farlo basterà selezionare “Audio” nel pannello degli adesivi e, ovviamente, selezionare un file da editare successivamente a piacimento.