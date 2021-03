Steve Jobs aveva in mente un iPad diverso, ma lo cancellò!

Ricordate iPad di prima generazione? Anche questo tablet, l’apripista di una lunga serie ancora attiva, ha avuto un prototipo e alla luce di questo doveva essere un po’ diverso da quello che poi effettivamente è arrivato ad essere commercializzato nel 2010.

Delle immagini condivise su Twitter immortalano proprio come è stato concepito il primo tablet di Apple nei laboratori, e si evince che l’azienda di Cupertino aveva in mente di aggiungere qualcos’altro.

Dalle varie foto scattate, si nota come Apple stava pensando di installare due porte, identiche, ciascuna da 30 pin. Questo connettore è stato inserito sia sul primo iPad che su iPad 2, dopodiché è stato sostituito con la porta reversibile lightning.

Ora arriva la parte misteriosa. Perché inserire due porte identiche? L’azienda voleva garantire l’utilizzo di un accessorio esterno mentre l’altro connettore era impegnato, ad esempio, nella ricarica? Oppure tutti e due i connettori ricaricavano a prescindere e un accessorio da collegare poteva essere inserito in entrambe le porte?

Le relazioni nel corso degli anni hanno evidenziato che è stato proprio Steve Jobs ad ordinare di virare verso un prodotto con un connettore singolo, e decise in prossimità dell’inizio della produzione dell’iPad. L’azienda da lui stesso fondata ha venduto una keyboard opzionale che poteva collegarsi proprio al connettore a 30 pin presente sul tablet. Il punto è che doveva essere usata in modalità verticale, mentre sarebbe stato quantomeno più comodo averlo in orizzontale.

Chissà cosa sarebbe successo se l’iPad di prima generazione fosse arrivato sul mercato con due connettori a 30 pin e l’idea fosse stata recepita in maniera ottima dai clienti. Ma a prescindere da questo, è interessante apprendere i retroscena che avvenivano in prossimità del rilascio.