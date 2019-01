Su GeekMall tanti sconti per le offerte invernali

GeekMall continua a offrire sconti e offerte molto allettanti su parecchi dispositivi. In occasione dei Saldi d’inverno, sono tanti gli smartphone, gli accessori e gli articoli per la casa proposti con sconti fino a 60 euro nelle varie categorie.

Tra le più allettanti sicuramente il recente OnePlus 6T in colorazione Mirror Black e in versione da 6GB di RAM e 128GB di archiviazione scontato di 30 euro e proposto dunque a 519,00 euro.

Ci sono anche smartphone più accessibili, come lo Xiaomi Pocophone F1, vero flagship killer del 2018, in versione da 6GB di RAM e 64GB di archiviazione, disponibile a 299,00 euro oppure lo Xiaomi Mi A2, dotato di doppia fotocamera e display da 6 pollici, proposto a 189,00 euro, dunque con 40 euro di sconto rispetto al listino.

Chi fosse interessato a dispositivi per la casa, troverà sicuramente interessante gli sconti disponibili su alcuni elettrodomestici Xiaomi. La Scopa elettrica Jimmy Lexy si potrà acquistare a 219,00 euro invece che 239,00 euro. Se desiderate invece maggiore maneggevolezza e uno stile che richiama quello dei famosi aspirapolvere Dyson, potreste essere attirati dalla Jimmy JV51, disponibile a soli 169,00 euro.

Infine, per i più nerd e appassionati, il mini-PC One Netbook One Mix con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione, potrebbe rappresentare uno dei dispositivi più particolari ma al contempo funzionali nell’intero panorama. È in questo caso disponibile a 599,00 euro, con uno sconto effettivo di 50 euro sul listino.

Se state invece cercando un mini drone giocattolo con il quale divertirvi e imparare a pilotare un drone, prima di fare un grande acquisto, il Redpawz R020 è dotato di funzionalità FPV, è piccolo e colorato. A 29,00 euro diventa davvero molto allettante.

Ma gli sconti non finiscono qui, con tanti altri prodotti disponibili. Per consultare il catalogo completo potete fare riferimento a questa pagina.