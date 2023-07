Apple sta lavorando per portare la Modalità Gioco, una delle nuove funzioni di macOS Sonoma, anche su dispositivi con installato iOS 17, quindi su iPhone e iPad.

La Modalità Gioco è progettata per regolare automaticamente le impostazioni di sistema al fine di migliorare le prestazioni quando l’utente sta giocando a un videogioco sul proprio Mac. Attualmente, questa funzione è esclusiva per i computer Mac, e in particolar modo per MacOS Sonoma, ma sembra che Apple stia conducendo alcuni test per portarla anche sui dispositivi mobili.

Il lancio della quarta beta di iOS 17 per gli sviluppatori, difatti, ha rivelato alcuni dettagli interessanti riguardanti la possibile introduzione della Modalità Gioco su iOS e iPadOS.

La redazione di 9to5Mac ha scoperto che alcuni dei framework utilizzati per controllare la Modalità Gioco in macOS Sonoma sono stati aggiunti alla beta 4 di iOS 17, un dettaglio che suggerisce che Apple sta considerando seriamente l’implementazione di questa funzione anche su iPhone e iPad.

La Modalità Gioco ha lo scopo di migliorare le prestazioni di gioco sui dispositivi mobili di Apple, assegnando priorità alle risorse hardware durante l’esecuzione di un gioco, garantendo un funzionamento più fluido. Inoltre, Apple afferma che la Modalità Gioco riduce significativamente la latenza del Bluetooth, un vantaggio prezioso per i giocatori che utilizzano dispositivi come gli AirPods o i controller Bluetooth.

Tuttavia, è importante notare che i test sono ancora in corso e non è ancora chiaro se la Modalità Gioco su iOS sarà disponibile sia per iPhone che per iPad, o se verrà limitata solo agli iPad Pro con processore M2. Inoltre, nonostante l’interesse di Apple per questa caratteristica, non è garantito che questa feature venga mantenuta nella versione finale di iOS 17.

Come avviene spesso durante i test beta, alcune funzionalità potrebbero essere scartate, modificate o, semplicemente, messe in stand by in attesa di poterle rilasciare quando perfettamente funzionanti.

Per quanto gli utenti di Apple stiano attendendo con impazienza ulteriori sviluppi su questa novità, è sempre giusto tenere a mente come Apple ha operato in passato e che, quindi, se i test della versione beta non saranno soddisfacenti, o se non si individueranno dei reali utilizzi per la Modalità Gioco, questa funzione potrebbe non essere presente nella prima release al pubblico di iOS 17.