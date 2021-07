Super Mario, lo smartwatch di lusso prodotto da Tag Heuer in edizione limitata

Alcuni giorni fa il profilo Twitter del produttore svizzero di orologi Tag Heuer aveva postato un teaser relativo ad un nuovo orologio a tema Super Mario, tuttavia in molti pensavano si trattasse di un orologio classico meccanico.

Oggi veniamo a conoscenza del fatto che si tratta invece di uno smartwatch a tutti gli effetti con a bordo il sistema operativo Wear OS di Google.

Lo smartwatch non è nient’altro che un’edizione limitata di Tag Heuer Connected, l’orologio smart Wear OS prodotto dal brand. Tag Heuer ha da poco annunciato pubblicamente il prodotto, anche se la pagina sul sito web ufficiale sta ancora facendo un conto alla rovescia alla data di lancio del 15 di luglio.

L’hardware stesso sembra essere identico al modello base, al di là di alcune leggere modifiche estetiche alla cassa da 45mm, tra cui un logo M (per Mario) sulla corona, e viene fornito con due diversi cinturini: uno con gomma rossa traforata assieme a uno con gomma rossa e pelle nera.

A watch like no other!#Nintendo’s iconic character, Mario, is taking over the TAG Heuer Connected with a new limited edition timepiece in a daring, creative style.

Discover more about the new #TAGHeuerConnectedxSuperMario at: https://t.co/mwwHGMca6R#SuperMario @NintendoEurope pic.twitter.com/0R8A7KV9uS

