Super offerta Amazon: uno smartphone Nokia con 4 GB di RAM a meno di 185 euro!

Nokia 5.3 è oggi oggetto di un’interessantissima offerta su Amazon: 184,90 euro anziché 209, per uno smartphone in grado di soddisfare le esigenze di buona parte degli utenti. Ha infatti un ampio schermo da 6,55 pollici per godersi le proprie serie TV preferite e, al tempo stesso, navigare comodamente sul web. Sul retro ci sono ben quattro fotocamere mentre tutto è mosso dall’ottimo processore Snapdragon 665, abbinato a 4 Gigabyte di RAM e a 64 Gigabyte di memoria interna.

Importante sottolineare un aspetto. Nokia 5.3 fa parte del programma Android One, e questo rappresenta un duplice vantaggio. Da una parte mette a disposizione un’interfaccia grafica molto vicina a quella stock del robottino verde, per cui molto semplice da utilizzare ed estremamente leggera per la piattaforma hardware. Dall’altra parte garantisce allo smartphone almeno 18 mesi di aggiornamenti e una major release, per cui questo dispositivo riceverà Android 11.

L’offerta di Amazon

E poi: NFC per i pagamenti in mobilità, supporto dual SIM, radio FM, jack audio da 3.5 mm, porta USB-C. Il tutto alimentato da una batteria da ben 4.000 mAh, per cui Nokia 5.3 mette a disposizione un’ottima autonomia. Difficile chiedere di più per 179 euro, un’occasione da cogliere al volo senza pensarci su.

