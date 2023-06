In attesa del Prime Day, state valutando da tempo da investire alcuni dei vostri risparmi per un nuovo smartphone, ma vorreste farlo a un prezzo più che vantaggioso? Il nostro consiglio è di non farvi scappare l’offerta attiva sull’iPhone 13 da 512GB disponibile su Amazon solo per poco. Al momento, potrete portare a casa questo dispositivo nella colorazione azzurra, a soli 863,00€ invece di 1.289,00€!

Dunque, un’offerta da non farvi scappare, precisando che si tratta di uno dei modelli top di gamma di Apple di questi ultimi anni, disponibile a un costo molto vantaggioso per chi magari non vuole investire un budget maggiore per l’iPhone 14. In caso lo riteneste necessario, inoltre, potrete decidere di acquistare il prodotto sfruttando Cofidis e pagando il totale diviso fino a 24 rate, direttamente sul vostro conto corrente.

L’iPhone 13 è un dispositivo dal design raffinato ma robusto, con un sistema a doppia fotocamera che cattura immagini straordinarie. Dotato del potente chip A15, vi offre prestazioni veloci e fluide, garantendovi una navigazione web, chiamate e utilizzo di app senza alcun rallentamento anche con un utilizzo costante e intenso.

Un aspetto da sottolineare è il display OLED Super Retina XDR, che offre una luminosità fino a 800 nit, rendendolo il 28% più brillante del modello precedente. Potrete godere di una visione nitida anche sotto la luce diretta del sole. Apple ha inoltre rivoluzionato l’architettura del telefono e inclinato gli obiettivi di 45 gradi per ospitare un sistema a doppia fotocamera avanzato, con il sensore grandangolare più grande mai visto e una nuova stabilizzazione ottica dell’immagine.

La nuova lente ultra grandangolare vi permette di cogliere più dettagli nelle zone scure delle vostre foto e video, catturando il 47% in più di luce rispetto ai modelli precedenti. Se siete appassionati di creare contenuti di alta qualità da condividere sui social media, potrete sfruttare la modalità Cinema per registrare video HDR con Dolby Vision. Questa funzione vi consente di cambiare la messa a fuoco da un soggetto all’altro, creando effetti di profondità mozzafiato che metteranno in risalto i vostri soggetti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

