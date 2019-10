Super prezzo Apple AirPods 2 a soli 139 euro!

Vi segnaliamo che su Ebay sono disponibili ad un ottimo prezzo le AirPods 2 di Apple. Perché non approfittarne?

Se avete sempre desiderato acquistare le ottime Apple AirPods ma vi siete sempre fatti frenare dal prezzo, allora sarete felici di sapere che su Ebay è spuntata proprio stamattina una promozione relativa la seconda generazione di auricolari Apple. Le AirPods 2 sono oggi disponibili, fino ad esaurimento scorte, al prezzo di 139,00 Euro, a fronte degli originali 173,75€ del prezzo originale.

Si tratta ovviamente del modello privo di ricarica wireless (che trovate qui), anche se queste ultime sono anch’esse disponibili ad un prezzo più basso che in origine sebbene non si tratti di uno sconto, ma del naturale assestamento dei prezzi post lancio.

Per quanto riguarda le Apple AirPods 2, stiamo parlando di un must-have per tutti coloro che sono alla ricerca di un paio di auricolari true wireless da associare al proprio iPhone, iPad o Mac: con un’esperienza d’uso eccezionale e con la garanzia di una qualità costruttiva sopra la media, come del resto è tradizione per Apple. Sostanzialmente un acquisto irrinunciabile per gli utenti Apple, specie se sprovvisti quanto meno della prima generazione di auricolari targati Cupertino.

